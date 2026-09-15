ממשל טראמפ מקדם עסקת נשק בהיקף של 2.8 מיליארד דולר לישראל, הכוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרם. לפי דיווח שפורסם הערב (שלישי) ב"וושינגטון פוסט", מדובר בעסקה הבודדת הגדולה ביותר של חימוש מסוג זה לישראל בשנים האחרונות.

החבילה כוללת 20 אלף פצצות מדגם "MK-84" ו-20 אלף פצצות מדגם "BLU-117", לצד 20 אלף ראשי קרב חודרי ביצורים מסוג I-2000. העסקה תמומן מכספי הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל, והועברה באופן לא רשמי לוועדות הרלוונטיות בקונגרס לקראת הליך האישור הפורמלי.

פצצות אלו עמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית. באביב 2024, ממשל ביידן הקפיא משלוח אחד של פצצות כבדות אלו בשל חששות מהשימוש בהן באזורים צפופי אוכלוסייה ברצועת עזה. טראמפ ביטל את ההקפאה בינואר 2025, עם כניסתו לתפקיד.

על פי הדיווח, ממשל טראמפ פועל כעת מול ראשי ועדת החוץ של הסנאט וועדת החוץ של בית הנבחרים כדי לקדם את אישור העסקה. אספקת הזמנות נשק בהיקף כזה צפויה להימשך מספר שנים.

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גורם בכיר בממשל האמריקאי מסר ל"וושינגטון פוסט" כי "כל עסקאות הנשק למדינות זרות עוברות את ההליך המתאים. איננו מגיבים על עסקאות שנמצאות בתהליך".