ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הודיע על מהלך בלתי צפוי: הממלכה תספק סיוע לסעודיה במלחמתה נגד החות'ים בתימן.

ההודעה מהווה שינוי משמעותי במדיניות הבריטית, שעד כה נמנעה מהסתבכות בעימותים המתרחשים במזרח התיכון.

משרד החוץ הבריטי הגדיר את הסיוע כ"הגנתי", אך הערכות בשטח מצביעות על כך שבריטניה לא תגביל את הסעודים מביצוע תקיפות ממוקדות נגד כוחות החות'ים.

במסגרת המהלך, בריטניה תשלח מטוס תדלוק מחיל האוויר המלכותי למזרח התיכון, שיאפשר למטוסי הקרב הסעודיים להאריך את משך פעילותם המבצעית נגד החות'ים.

מטוס ה-Voyager, המבוסס על איירבוס A330-200, הוא כלי התדלוק והתובלה האסטרטגי המרכזי של חיל האוויר הבריטי. מדובר במטוס הגדול ביותר בצי המבצעי של ה-RAF.

המטוס משלב מספר יכולות: תדלוק אווירי למטוסי קרב, העברת כוחות צבאיים, הובלת מטענים כבדים ופינוי רפואי. הצי מופעל מבסיס חיל האוויר ברייז נורטון, וכולל מספר דגמים המצוידים במערכות תדלוק שונות – צינורות גמישים מתחת לכנפיים ובמרכז גוף המטוס. אחד ממטוסי הצי משמש גם כמטוס ממשלתי רשמי לנסיעות של בכירי הממשלה הבריטית.