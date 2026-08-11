ארבעה עשורים ומעלה חלפו מאז המערכה הקשה בשנת תשמ"ב, בה נפלו רס"ן גוני הרניק הי"ד, מפקד הסיירת, ולוחמים נוספים מפלוגת נובמבר 79' של סיירת גולני. השבוע נסגר מעגל של זיכרון, כאשר ספר התורה שנכתב לעילוי נשמתם של הנופלים באותו קרב ושל חברי המחזור שנפלו לאורך השנים – ובכללם תא"ל ארז גרשטיין הי"ד – הועלה שוב לפסגת הבופור. שם, במקום בו נשפכו דמם, קראו הנוכחים בספר התורה במעמד נרגש ומלא יראת שמים.

רס"ן גוני הרניק הי"ד נפל יחד עם לוחמים נוספים כאשר כוח מסיירת גולני, בפיקודו, עשה את דרכו לחלק הצפוני של מבצר הבופור כדי להשלים את כיבוש המבצר. לאחר שמפקד הסיירת, משה קפלינסקי, נפצע באורח קשה, הטיל עליו הסמח"ט גבי אשכנזי להצטרף לכוח הסיירת, לקחת על עצמו את הפיקוד ולהשלים את המשימה.

בדרכו אל הכוח התהפך הנגמ"ש בו נסע הרניק והוא נפצע באורח קל, אך המשיך ברגל עד שהצטרף לכוח. הוא ארגן מחדש את הלוחמים ותכנן את ההסתערות. הכוח נתקל באש מקלעים כבדה, אך המשיך בהסתערות והחל בטיהור התעלות תוך כדי ירי והשלכת רימונים.

הרניק הגיע יחד עם חברו גולדמן לעמדה מבוצרת במיוחד שבה התבצר איש אש"ף, אשר פגע בו והרגו מטווח קצר. גולדמן זרק מטען אל תוך העמדה המבוצרת והשמיד אותה יחד עם הלוחם ששהה בה. בסיום הקרב עלה אחד הלוחמים אל הקומה הגבוהה ביותר במבצר והניף בה את דגל ישראל.