מרדף בכפר סמוע: לוחמי מג"ב תפסו רכבים גנובים ועצרו נמלט

פעילות מבצעית ממוקדת של לוחמי יחידת "חץ יהודה" במחוז ש"י הובילה אמש (ראשון) להצלחה כפולה: תפיסת שני כלי רכב גנובים עם לוחיות רישוי מזויפות, לצד מעצרו של חשוד בעבירות אלימות שניסה להימלט אך נתפס בטקטיקה מתוחכמת של הכוחות.

המבצע, שהתרחש בכפר סמוע שבאזור חברון, מהווה המשך לפעילות האינטנסיבית של כוחות הביטחון במאבק בתעשיית גניבות הרכב ובאיתור נמלטים המנסים להסתתר בשטחי יהודה ושומרון. כידוע, תופעת גניבות הרכב והברחתם לשטחי האזור הפכה לאחד האתגרים המרכזיים של משטרת ישראל בחודשים האחרונים.

שני רכבים גנובים עם לוחיות מזויפות

במהלך הפעילות המבצעית, הגיעו לוחמי היחידה למתחם מגורים בכפר, שם זיהו שני כלי רכב מסוג מאזדה שעוררו את חשדם. בדיקה מדוקדקת שביצעו הכוחות במקום העלתה כי מדובר ברכבים גנובים שעליהם הותקנו לוחיות רישוי מזויפות במטרה להסוות את מקורם הפלילי.

על פי הממצאים, אחד הרכבים נגנב מרמת גן, בעוד השני נגנב מבאר שבע. הלוחיות המזויפות שהותקנו על שני כלי הרכב נועדו לאפשר את תנועתם בשטח מבלי לעורר חשד, ולמנוע זיהוי מהיר על ידי מערכות האכיפה.

במקום נעצר חשוד בן 32, תושב הכפר, שהועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה בחברון. שני כלי הרכב הגנובים נתפסו ופונו למגרש אחסנה משטרתי לצורך בדיקות נוספות.

טקטיקה מתוחכמת: "עזבנו" - ואז חזרנו

במקביל לתפיסת הרכבים הגנובים, ניסו הלוחמים לאתר ולעצור חשוד נוסף, תושב הכפר בן 36, הדרוש לחקירה בתחנת באר שבע בגין עבירות חמורות של אלימות במשפחה. אולם החשוד, שקיבל התרעה מבני משפחתו על הגעת הכוחות, הצליח להימלט דרך החצר האחורית של הבית.

במקום לוותר, בחרו הלוחמים בטקטיקה מתוחכמת: הם יצרו מצג שווא כאילו הם עוזבים את האזור, אך בפועל הותירו תצפית סמויה על הבית. כעבור כחצי שעה, כאשר החשוד סבר שהמרחב בטוח וחזר אל המבנה, שבו הלוחמים במהירות ובצורה מפתיעה, והצליחו לבצע את מעצרו.

החשוד הועבר מיידית להמשך חקירה בידי כוחות המשטרה בבאר שבע, שם צפוי להיחקר בגין החשדות החמורים המיוחסים לו.

על פי נתוני משטרת ישראל, תופעת גניבות הרכב והברחתם לשטחי האזור מהווה אתגר מתמשך, כאשר כוחות הביטחון משקיעים מאמצים ניכרים באיתור הרכבים הגנובים ובמעצר המעורבים בתעשייה הפלילית הזו. הפעילות המודיעינית והמבצעית נמשכת ברציפות, תוך שיתוף פעולה בין יחידות שונות במטרה לצמצם את התופעה.