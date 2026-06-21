משמר בתי המשפט מחתים משפחות שכולות: "אל תפריעו או שתורחקו"

החל מהבוקר (ראשון) החלה רשות בתי המשפט להחתים משפחות שכולות ונפגעי איבה על טופס התחייבות מיוחד בכניסה לדיונים בבתי המשפט. על פי הנוהל החדש, המשפחות מחויבות לחתום על התחייבות להתנהג בכבוד בכל בניין בית המשפט ובמהלך הדיונים, כאשר אי עמידה בהתחייבות תמנע מהם כניסה חוזרת לבית המשפט.

מנוסח הטופס עולה כי המהלך אינו מכוון לכלל המבקרים בבתי המשפט, אלא למי שהתנהלותו "חרגה מכללי ההתנהגות המקובלים בבית המשפט באופן המהווה הפרעה לסדר הציבורי". החותמים נדרשים להצהיר כי הובהר להם שהתנהלותם באולם הדיונים או בשטחים הציבוריים של בית המשפט פגעה במהלך התקין של הדיון או בסדר הציבורי.

התחייבות מפורטת ותוצאות הפרתה

על פי נוסח ההתחייבות, החותמים נדרשים להצהיר כי יישמעו להוראות בית המשפט ומשמר בתי המשפט ללא סייג, יימנעו מקריאות ביניים, מהפרעה למהלך הדיון ומהטרדת בעלי דין או באי כוחם. עוד נקבע בטופס כי המשתתפים מתחייבים לנהוג בכבוד כלפי השופטים, עורכי הדין, עובדי המדינה ובעלי הדין האחרים, הן באולמות הדיונים והן בשטחים הציבוריים של בתי המשפט.

המסמך קובע כי הפרת ההתחייבות עשויה להביא להרחקה מיידית מבניין בית המשפט ואף למניעת כניסה לדיונים עתידיים, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט או משמר בתי המשפט. כמו כן, מצוין במפורש כי הפרעה לסדר עלולה להיחשב עבירה פלילית או להוביל להליכי ביזיון בית המשפט.

ארגון בצלמו: "מטרתו להפחיד את הציבור"

בארגון "בצלמו - זכויות אדם ברוח יהודית" תקפו בחריפות את המהלך החדש. בהודעה שפרסם הארגון נכתב: "לצערנו בג"ץ, שהפך את עצמו מזמן לכנסת ישראל, מנסה לסתום את הפה של אזרחי ישראל". עוד נמסר מהארגון כי "מדובר בטופס שמטרתו אחת - לאיים, להפחיד ולעצור את הציבור מלהביע את עמדתו החוקית והלגיטימית".

ב"בצלמו" הודיעו כי יפעלו לביטול הנוהל החדש. "נפעל לביטול הטופס המפלה והקיצוני, שמטרתו למנוע ביקורת ציבורית על התערבות בג"ץ בכל הליך חוקי שנעשה בכנסת ישראל ובניגוד גמור לרצון הבוחר", נמסר מהארגון.