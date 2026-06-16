לאחר ההצהרות של סמוטריץ': משרד החוץ נאלץ להכחיש ולהבהיר

משרד החוץ נאלץ היום (רביעי) להוציא הודעה רשמית המכחישה את הצהרותיו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר שהשר טען אתמול בטקס חניכת היישוב דורן כי "ביטל את הסכמי חברון". בהודעה חריגה, הבהיר משרד החוץ לעולם כי מדובר בטענה שאינה נכונה וכי ההסכמים לא בוטלו.

"בניגוד להצהרת שר האוצר, הסכם חברון לא בוטל", נכתב בהודעה הרשמית של משרד החוץ. על פי ההבהרה, השינוי שאושר מתייחס אך ורק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס ליישוב היהודי בחברון ולאתרי מורשת יהודיים. "מעבר לכך, לא נעשו כל שינויים", הדגיש המשרד.

ההכחשה מגיעה בעקבות דבריו הסוערים של סמוטריץ' אתמול בטקס חניכת היישוב החדש 'דורן'. "אני מבקש לחשוף כאן היום מהלך היסטורי שהשלמנו אתמול", אמר השר בטקס. "ביטלנו למעשה את הסכם חברון", הוסיף סמוטריץ', תוך שהוא מתאר את המהלך כ"תיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות של אוסלו".

משרד החוץ מבהיר כי לפני מספר חודשים אכן התקבלה החלטה בקבינט המדיני-ביטחוני, אך היא נוגעת ספציפית לסמכויות התכנון והבנייה בלבד. על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות "שנים של חוסר שיתוף פעולה מוחלט בנושאים אלו מצד עיריית חברון". כלומר, מדובר במשיכת סמכויות מוגדרות ולא בביטול ההסכם כולו.

כאמור, על פי ההבהרה הרשמית, השינוי שאושר מתמקד בסמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרי המורשת, ובהם מערת המכפלה. סמכויות אלו אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון הפלסטינית, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל. אולם הסכם חברון עצמו, שנחתם בשנת 1997, נותר בעינו.