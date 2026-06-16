בבלי
"לא נעשו שינויים"

לאחר ההצהרות של סמוטריץ': משרד החוץ נאלץ להכחיש ולהבהיר

משרד החוץ מבהיר בהודעה רשמית כי הצהרת השר אינה נכונה • השינוי נוגע רק לסמכויות תכנון ובנייה ביישוב היהודי | התנגשות בין משרדי הממשלה (פוליטי מדיני)

מימין: שר החוץ גדעון סער, משמאל: שר האוצר בצלאל סמוטריץ (צילום: חיים גולדברג, יונתן סינדל/Flash90)

משרד החוץ נאלץ היום (רביעי) להוציא הודעה רשמית המכחישה את הצהרותיו של שר האוצר , לאחר שהשר טען אתמול בטקס חניכת היישוב דורן כי "ביטל את הסכמי חברון". בהודעה חריגה, הבהיר משרד החוץ לעולם כי מדובר בטענה שאינה נכונה וכי ההסכמים לא בוטלו.

"בניגוד להצהרת שר האוצר, הסכם חברון לא בוטל", נכתב בהודעה הרשמית של . על פי ההבהרה, השינוי שאושר מתייחס אך ורק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס ליישוב היהודי בחברון ולאתרי מורשת יהודיים. "מעבר לכך, לא נעשו כל שינויים", הדגיש המשרד.

ההכחשה מגיעה בעקבות דבריו הסוערים של סמוטריץ' אתמול בטקס חניכת היישוב החדש 'דורן'. "אני מבקש לחשוף כאן היום מהלך היסטורי שהשלמנו אתמול", אמר השר בטקס. "ביטלנו למעשה את הסכם חברון", הוסיף סמוטריץ', תוך שהוא מתאר את המהלך כ"תיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות של אוסלו".

משרד החוץ מבהיר כי לפני מספר חודשים אכן התקבלה החלטה בקבינט המדיני-ביטחוני, אך היא נוגעת ספציפית לסמכויות התכנון והבנייה בלבד. על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות "שנים של חוסר שיתוף פעולה מוחלט בנושאים אלו מצד עיריית חברון". כלומר, מדובר במשיכת סמכויות מוגדרות ולא בביטול ההסכם כולו.

כאמור, על פי ההבהרה הרשמית, השינוי שאושר מתמקד בסמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרי המורשת, ובהם מערת המכפלה. סמכויות אלו אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון הפלסטינית, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל. אולם הסכם חברון עצמו, שנחתם בשנת 1997, נותר בעינו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר