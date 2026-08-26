הקרב הפנימי על רשימת הליכוד הגיע לשיא חסר תקדים: בעלה של השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, עו"ד חובב דמרי, הגיש בשעות האחרונות תלונה רשמית במפלג חקירות הונאה של משטרת ישראל בתל אביב. התלונה הוגשה נגד השר חיים כץ ונגד מנכ"ל הליכוד דוד שרן, בטענה למעשי זיוף והטיית תוצאות הפריימריז במצודת זאב.

הסערה פרצה בעקבות ספירה חוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב, שגרמה לטלטלה ברשימת המפלגה: השרה גמליאל דורדרה למקום ה-35 הלא-ריאלי, בעוד מקורבתו של השר חיים כץ, ח"כ אתי עטיה, זינקה למקום ה-25. התוצאות המפתיעות הובילו את גמליאל להטיח האשמות כבדות במנגנון המפלגה ובשר כץ.

"כל הסימנים מראים שיש פה שחיתות"

בריאיון חריף שהעניקה השרה גמליאל ברשת ב', היא הטיחה האשמות כבדות: "כל הסימנים מראים שיש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת. מדובר בניסיון לגנוב את הקלפיות הללו בצורה חשוכה ומושחתת לחלוטין", מסרה גמליאל.

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גמליאל הטילה ספק פומבי באמינות הספירה המחודשת: "איך יכול להיות שחברה שמנהלת את הבחירות, שבעצמה קבעה את ועדת הקלפי וספרה את הקולות, משנה פתאום את עורה ומביאה תוצאות אחרות לחלוטין?" תהתה בפומבי.

לטענתה, עוד בטרם הספירה בבאר יעקב נוספו לעטיה 170 קולות ללא כל הסבר הגיוני: "בלי קשר לבאר יעקב, הוסיפו לה קולות כדי שתעבור את בועז אהרון. מי יודע אם לא שינו גם את הפתקים בתוך הקלפיות? זו הפקרות", הבהירה גמליאל.

"הנושא הזה חייב להיבדק לעומק, ואם זה מצריך בדיקה משטרתית – אז כן, שהמשטרה תיכנס לתמונה. מדובר בחשד לפלילים לכל דבר ועניין", הוסיפה השרה.

"הדיקטטורה של חיים כץ"

גמליאל הוסיפה ותקפה ישירות את התנהלותו של השר חיים כץ: "לא ראיתי אנשים מפחדים לדבר ככה שנים. זו הדיקטטורה של חיים כץ על עובדי המנגנון. הוא משתמש בשיטות שהוא מפעיל על עובדי התעשייה האווירית ומעביר אותן לליכוד".

בנוסף, טענה כי כץ הוא זה שטרפד את המעבר להצבעה דיגיטלית במפלגה: "הצבעה דיגיטלית לא מאפשרת לתת למצביעים פתק מסומן מראש. הוא מאלץ עובדים בתעשייה האווירית להצביע בניגוד לעמדתם".

למרות חילופי ההאשמות, הבהירה גמליאל כי אין בכוונתה לעזוב את המפלגה: "אני תמיד בליכוד, אבל לא להשתלטות העוינת של חיים כץ ומזימותיו. המאבק שלי הוא על הצדק ועל דמותה של התנועה".

כץ עקץ ברשת – וגמליאל הרימה את הכפפה

בתגובה להאשמות ולדרישתה של גמליאל לחקירה, פרסם השר חיים כץ ציוץ עוקצני ברשת X, שבו הפנה אותה ישירות ליחידת להב 433: "אם יש למישהו טענות להלן הכתובת: פארק אופק אזוה"ת הצפוני, פסח לב 1, לוד".

בסביבתה של גמליאל לא המתינו זמן רב, וזמן קצר לאחר חילופי הדברים התייצב בעלה, עו"ד חובב דמרי, במשרדי המשטרה ופתח בהליך רשמי.

התלונה הרשמית במשטרה: כל הפרטים

התלונה הוגשה במפלג חקירות הונאה תל אביב (דרך שלמה 18, תל אביב) ביום 26/08/2026 בשעה 14:32. מספר תיק פל"א: 381738/2026, סיווג תיק: פ.א, מזהה מסמך: M198784422.

המתלונן: חובב דמרי (ת.ז. 039724968). מועד תחילת האירוע הנטען: 17/08/2026 בשעה 00:00. מקום האירוע: תל אביב–יפו, המלך ג'ורג' 38 – משרדי "מצודת זאב" (מטה הליכוד).

החשדות והסעיפים הפליליים שנרשמו בתיק:

העלמה במרמה – סעיף 426 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (עוון)

זיוף – סעיף 418 רישא לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (עוון)

כעת עובר הכדור לפתחם של חוקרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב, שיידרשו לבחון את חומרי ההצבעה והספירה מפריימריז הליכוד. הפרשה צפויה להוסיף פרק נוסף למתיחות הפנימית במפלגה, בעיצומה של תקופה סוערת בפוליטיקה הישראלית.