גן ילדים, אילוסטרציה ( צילום: יוסי אלוני\פלאש90 )

דרמה משפטית ופוליטית התפתחה הבוקר (שלישי) סביב ועדת הכספים של הכנסת, כאשר ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) ועו"ד יפעת סולל הגישו עתירה דחופה לבג"ץ בשם עמותת חדו"ש. העתירה מבקשה צו מניעה נגד כינוס ועדת הכספים שנועד לאשר העברות תקציביות קואליציוניות בהיקף של למעלה מ-360 מיליון שקלים, תוך טענה לחריגה מהוראות החוק והחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.

העתירה הוגשה לאחר שיו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, לא נענה למכתב התראה שדרש לבטל את הישיבה המתוכננת. העותרים טוענים כי עצם קיום הישיבה אינו עומד בתנאי החוק ובהחלטת הכנסת, אשר אפשרה לוועדת הכספים לקיים דיון אחד בלבד במהלך השבועיים הראשונים של הפגרה - הדיון שהתקיים ב-29 ביולי וננעל מבלי שאושרו העברות כספים. 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים בסכנה במרכז המחלוקת עומדות העברות תקציביות שכלל לא נדונו לפני יציאת הכנסת לפגרה, ובהן כ-280 מיליון שקלים המיועדים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים. על פי הנטען בעתירה, מדובר בתקציבים קואליציוניים שהועלו על סדר היום בניגוד להחלטות הכנסת ולכללי המינהל התקין. נפתח הגיוס: כך תרוויחו 3,000 ₪ ביום הבחירות דוד קליין | 03.08.26 העתירה מבקשת צו מניעה נגד עצם כינוס הישיבה, ולחלופין צו ביניים שימנע את העברת הכספים אם יאושרו במסגרתה. כזכור, בשבוע שעבר התפזרה ועדת הכספים בלי לקבל החלטה בנוגע לתקציבים לחינוך החרדי, בעקבות סירובו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאשר העברות נוספות.

שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

"שוד לאור יום של כספי המיסים"

ח"כ לזימי מסרה בתגובה חריפה: "הזהרנו מראש שלא נאפשר שוד לאור יום של כספי המיסים שלנו. הגנבים של הקואליציה היוצאת מתנהגים כמו כנופיה שמנסה לרוקן את הקופה הציבורית רגע לפני שהיא מאבדת את השלטון". לדבריה, "התירוץ של 'דיון המשך' הוא עלבון לאינטליגנציה, דריסה של כללי המינהל התקין ופגיעה ישירה בטוהר הבחירות".

לזימי הוסיפה כי "מאות מיליוני שקלים שאמורים ללכת למילואימניקים, למפונים ולמערכות הרווחה והבריאות שקורסות מנותבים כעת כשוחד בחירות למשתמטים ולמקורבים. אנחנו נעמוד שם כחומה בצורה ונילחם על כל שקל - עד שנחליף אותם בבחירות ונביא ממשלה אחראית לישראל".

משבר תקציבי מתמשך

המתיחות סביב תקציבי החינוך החרדי מתרחשת על רקע משבר תקציבי רחב יותר בקואליציה. בשבוע שעבר התפוצצה ישיבת ועדת הכספים בעקבות סכסוך חריף בין סיעת ש"ס לבין משרד האוצר, כאשר במרכז המחלוקת עמדה דרישת ש"ס להעביר כ-68.4 מיליון שקלים עבור המשרד לשירותי דת, מתוכם תקציבים למקוואות ולבתי הדין הרבניים.

כעת, עם הגשת העתירה לבג"ץ, נותר לראות האם ועדת הכספים תצליח להתכנס ולאשר את התקציבים המיועדים למוסדות החינוך החרדיים והדתיים, או שהמערכת המשפטית תתערב ותעצור את ההליך. ף