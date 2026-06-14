טראמפ מגנה את התקיפה בביירות; פיקוד העורף מעדכן את ההנחיות

בעקבות האישור הרשמי של צה"ל על היערכות לירי טילים מאיראן, החליט פיקוד העורף הערב (ראשון) על החמרה משמעותית בהנחיות ההתגוננות לציבור. השינוי במדיניות נכנס לתוקף החל מהיום בשעה 18:00 ויימשך עד יום שני בשעה 20:00, כאשר הציבור נדרש להישמע להנחיות ולהיערך לתרחישים שונים.

על פי ההחלטה שהתקבלה בתום הערכת מצב מקיפה, נקבעה פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, למעט קו העימות. באזור קו העימות עצמו תימשך פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות הקיימות. פיקוד העורף הבהיר כי הוא ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות, וככל שיחולו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף ושל דובר צה"ל.

ההחלטה על החמרת ההנחיות מגיעה על רקע האישור הרשמי של צה"ל כי הצבא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים, תוך שמירה על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה.

טראמפ מגנה את התקיפה בביירות

במקביל להיערכות הביטחונית בישראל, פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהרה חריפה נגד התקיפה הישראלית שבוצעה הבוקר ברובע הדאחייה שבביירות. בהודעה רשמית, טראמפ הבהיר כי לדעתו התקיפה לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו הצדדים כה קרובים להסכם שלום עם איראן.

"לישראל יש הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אך התקיפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה וחסרת משמעות", כתב טראמפ בהודעתו. "איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה". הנשיא האמריקני הדגיש כי הצדדים קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכי כל הצדדים צריכים לנהוג באיפוק.

טראמפ קרא בנחרצות: "לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד כל גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל". הוא סיים את הודעתו במילים: "ייתכן שזהו תחילתו של שלום ארוך ויפהפה — אל תהרסו זאת".

ההצהרה של טראמפ מגיעה על רקע דיווחים על ההסכם שאותו צפוי לחתום נשיא ארה"ב מול האיראנים. על פי דיווח ב'רויטרס', ארה"ב הסכימה להעביר לאיראן עשרות מיליארדי דולרים כבר אחרי החתימה על ההסכם הזמני, כאשר וושינגטון תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בסך 25 מיליארד דולר ותעניק לטהראן פטורים מסנקציות הנפט.

התקיפה בדאחייה עוררה גל איומים חריפים מצד משמרות המהפכה האיראניים, שפרסמו הודעה רשמית בה הם מאיימים בתגובה מרעידה. "הזהרנו שוב ושוב, והדגשנו ביותר מהזדמנות אחת, כי הרובע הדרומי בביירות מהווה קו אדום שאין להתפשר על חצייתו", נכתב בהודעה. משמרות המהפכה הבהירו כי "השטח יאמר את דברו הלילה" וכי "שעת החשבון קרבה".

צה"ל הדגיש בהודעתו כי הוא לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל, וקרא לציבור לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. המערכת הביטחונית ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי.