צה"ל חושף: זו המפה המלאה של אזור החיץ בדרום לבנון

צה"ל פרסם היום (חמישי) את מפת המרחב הביטחוני בדרום לבנון, שבו פועלים כוחות הצבא בימים אלה. על פי הפרסום הרשמי, כוחות צה"ל נפרסו במרחב של כ-10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, בהתאם לצורך המבצעי.

הפרסום מגיע על רקע המשך הפעילות הצבאית בשטח, למרות הדיווחים על הסכמות מדיניות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות צה"ל התבססו במרחב פעילותם וממשיכים לפעול להסרת איומים ולשיפור ההגנה על תושבי הצפון, כך נמסר מדובר צה"ל.

המתח המדיני: איראן מציבה תנאים

בעוד צה"ל מפרסם את מפת הפריסה בשטח, איראן מבהירה את עמדתה בנוגע לנוכחות הישראלית בלבנון. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאאי, מסר הבוקר בריאיון לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" כי מזכר ההבנות עם ארה"ב מותנה בסיום מוחלט של הנוכחות הישראלית בדרום לבנון.

"אם תנאי זה לא יתממש - מזכר ההבנות יהפוך לבטל ומבוטל", הבהיר בקאאי. לדבריו, איראן הציבה מראש כי סיום חלקי של העימות אינו עומד על הפרק, וכי הפסקת המלחמה חייבת להיות מלאה וכוללת בכל החזיתות. "איראן לא הייתה מוכנה בשום שלב לנטוש את בעלי בריתה בלבנון", הדגיש.

יצויין כי במקביל לפעילות המבצעית בשטח, המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון נמשך בימים אלו, כאשר הצעדים הבאים לגבי המשך הפעילות עדיין נידונים במסגרת השיח המדיני. גורמים הבקיאים בדברים מדווחים כי צוותי המשא ומתן של ישראל ולבנון צפויים להתכנס פעם נוספת במהלך השבוע הבא כדי לדון בהסדרים.