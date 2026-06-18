איראן מציבה אולטימטום: ללא נסיגה מלבנון - ההסכם מבוטל

שר החוץ האיראני, הלחימה בלבנון ( צילום: אל ג'זירה, דובר צה"ל )

בעוד ארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, טהרן מבהירה כי הדרך להסכם גרעין סופי עוברת דרך דרום לבנון. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאאי, מסר הבוקר (חמישי) בריאיון לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" המזוהה עם חיזבאללה, כי המזכר החדש מטיל על וושינגטון אחריות מלאה להבטחת שלמותה הטריטוריאלית של לבנון - ומבחינת איראן, המשמעות היא נסיגה מוחלטת של כוחות צה"ל.

"אם תנאי זה לא יתממש - מזכר ההבנות יהפוך לבטל ומבוטל", הבהיר בקאאי בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. "במצב כזה, השלב הבא של המשא ומתן לקראת הסכם גרעין סופי לא יניב תוצאות, אלא אם כן תיפסק הלחימה לחלוטין ויסתיים הכיבוש". "אין מקום להסדרים חלקיים" הדובר האיראני פירט את עמדת טהרן שהובהרה עוד בשיחות שנערכו באיסלמבאד. לדבריו, איראן הציבה מראש כי סיום חלקי של העימות אינו עומד על הפרק, וכי הפסקת המלחמה חייבת להיות מלאה וכוללת בכל החזיתות. "איראן לא הייתה מוכנה בשום שלב לנטוש את בעלי בריתה בלבנון", הדגיש בקאאי, והוסיף כי הכוונה במונח "ריבונות" היא הפסקה קבועה ומוחלטת של מעשי האיבה. "אנחנו מדינה יהודית?" | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים • תיעודים קשים חנני ברייטקופף | 12:55 כשנשאל לגבי תרחיש שבו ישראל תחליט להותיר כוחות ב"אזור הצהוב" בדרום לבנון ותמשיך לבצע תקיפות, הוא שיגר איום ישיר: "במקרה כזה, מזכר ההבנות מבוטל לחלוטין. מאחר והצד השני התחייב לערוב לריבונות ולשלמות האדמה הלבנונית, כל פעולה מסוג זה תיחשב להפרה בוטה של ההבנות".

מפת הדרכים המדינית

בקאאי סיכם את מפת הדרכים כפי שרואה אותה טהרן: חתימת המזכר הנוכחי מהווה את יריית הפתיחה לשלב השני של המשא ומתן, שמטרתו הגעה להסכם סופי. אולם הסכם סופי יושג אך ורק אם מזכר ההבנות ייושם במלואו, ובגזרה הלבנונית המשמעות היא עצירה מוחלטת של התקיפות וסיום הנוכחות הישראלית.

"לא ניתן לדבר על סיום המלחמה כל עוד חלקים מאדמת לבנון נותרים תחת שליטת הישות הציונית", הבהיר הדובר. "מבחינת איראן, כל עוד נמשך הכיבוש, המלחמה נותרת בעינה באופן מהותי".

האיום האיראני מגיע על רקע המשך הלחימה בפועל בדרום לבנון. היום (חמישי) הותר לפרסום שמו של רס"ר במיל' אלכסנדר פילין הי"ד שנהרג בפיצוץ מטען חבלה של חיזבאללה באזור הליטני, ושבעה לוחמים נוספים נפצעו. התקרית התרחשה שעות ספורות לאחר שחמישה לוחמים נפצעו משני רחפני נפץ שפגעו בכוחות צה"ל באזור.

רס״ר במיל׳ אלכסנדר פילין הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

"איראן תמיד תמכה בהשקעות בלבנון"

בהתייחסו לסוגיית השיקום הכלכלי והתשתיתי של לבנון לאחר המלחמה, ציין בקאאי כי איראן תמיד הייתה בין המדינות המובילות שעודדו ותמכו בהשקעות זרות במדינה, ואף לקחה בכך חלק פעיל בעצמה. הוא הביע ביטחון כי ברגע שהביטחון והיציבות יחזרו לאזור, לבנון תשוב להוות שוק אטרקטיבי ומשגשג להשקעות בינלאומיות.

יצוין כי בימים האחרונים פרסמה איראן סדרת איומים נוספים כלפי ישראל. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד-באקר קאליבאף חשף בריאיון לטלוויזיה האיראנית פרטים על האופן שבו לדבריו כפתה איראן את ההסכם על ארצות הברית באמצעות איומים ישירים ואולטימטומים. הפיקוד הצבאי העליון של איראן אף הזהיר כי על ישראל לצפות לתגובה קשה מצד כוחות הביטחון האיראניים אם לא תפסיק את פעילותה הצבאית בדרום לבנון.

בירושלים מביעים דאגה מהמהלך האמריקאי, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית דחתה בקשות ישראליות להתייחס לסוגיית לבנון במסגרת המשא ומתן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי כוחות צה"ל יישארו בדרום לבנון ככל שיידרש כדי לשמור על "חופש פעולה" ולמנוע התקפות של חיזבאללה.