מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מלווה בדרמה דיפלומטית שנמשכה עד לרגעים האחרונים שלפני ההצהרה הרשמית. על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית "טסנים", המסתמך על מקור יודע דבר, חילוקי דעות עמוקים סביב סעיפים מרכזיים במזכר ההבנות נמשכו עד לדקות האחרונות, כאשר המוקדים המרכזיים היו הריבונות הלבנונית והסדרים ימיים במצר הורמוז.

המקור האיראני פירט את השינויים הדרמטיים שהוכנסו בנוסח מזכר ההבנות ביומיים האחרונים ובשעות שקדמו לפרסומו, המצביעים על קו נוקשה מצידה של טהרן. כזכור, הנשיא טראמפ הבטיח לאיראנים "מתנה" במידה ויימנעו מלתקוף את ישראל בתגובה לתקיפה בדאחייה, ונראה כי מדובר בשינויים אלו.

ערבויות ללבנון ושליטה במצר הורמוז

לפסקה הראשונה של מזכר ההבנות הוסף הביטוי "הבטחת הריבונות וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון". על פי הדיווח, הנשיא טראמפ סירב בתוקף להכללת נוסח זה בטיוטות הקודמות, אך לבסוף התרצה. ההתפתחות מגיעה על רקע הודעת איראן על הפסקת השיחות עם וושינגטון בטענה שהפסקת האש בלבנון הופרה.

בנוסף, לפסקה החמישית הוסף נוסח לפיו איראן ועומאן ישמשו כ"מנהל שירותים ימיים במצר הורמוז", מה שמעניק להן מעמד רשמי בניהול נתיב השיט האסטרטגי. הכללת המושג "שירותים ימיים" בנוסח ההסכם הרשמי מהווה הלכה למעשה אישור מצד ארצות הברית לתשלום תגמולים כספיים ישירים לאיראן.

נקבע פטור זמני מגביית אגרות מספינות העוברות במצר הורמוז למשך 60 יום בלבד. לאחר תקופה זו, איראן מתכננת להתחיל בגביית אגרות שירות באופן שוטף מספינות מסחריות העוברות במצר.

הטעות הציבורית של טראמפ

מעבר לניסוחי הטקסט, התגלעה מחלוקת חריפה בנוגע לתזמון יישום ההבנות. הנשיא טראמפ התעקש כי מיד עם פרסום המזכר, ייפתחו במקביל הן מצר הורמוז והן המצור הכלכלי. איראן סירבה למתווה זה, ונקבע כי תהליך פתיחת המצר יחל רק לאחר החתימה הרשמית על מזכר ההבנות, המתוכננת ליום שישי.

המתיחות הזו גלשה גם למרחב הציבורי: טראמפ מיהר לפרסם פוסט ברשתות החברתיות שבו טען כי המצר והסגר נפתחו במקביל באופן מיידי. באיראן זיהו את הפרסום, העבירו מסר דחוף דרך המתווך הפקיסטני, וטראמפ נאלץ לתקן את הפוסט שלו ולהבהיר כי מצר הורמוז ייפתח מחדש רק לאחר יום שישי.

קריאה חריגה בוושינגטון: "להפסיק את הסיוע לישראל"

במקביל לפרטי ההסכם, אמירה חריגה ומעוררת מחלוקת מצד בכיר לשעבר בממשל האמריקני מייצרת כותרות. ג'ו קנט, לשעבר מנהל תחום המאבק בטרור בבית הלבן, טוען כי המפתח לשמירה על ההסכם מול טהרן עובר דרך פגיעה ביחסים עם ירושלים.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, כתב קנט כי ארצות הברית נדרשת להפסיק לחלוטין את כל הסיוע הצבאי והמודיעיני לישראל, וזאת במטרה להגדיל את הסיכויים שההסכם עם איראן יחזיק מעמד לטווח ארוך.

לדבריו, ישראל פועלת בכל הזדמנות אפשרית כדי לסכל את ההבנות מול האיראנים, והיא צפויה להמשיך במדיניות זו גם בעתיד – אלא אם כן וושינגטון תנקוט נגדה צעדים מרתיעים ומשמעותיים. פרשנים מציינים כי מדובר בדרישה קיצונית ורחוקה מהמציאות בשטח, בהתחשב בקשרים האסטרטגיים העמוקים ובברית המודיעינית והביטחונית ההדוקה בין ארה"ב לישראל.