שר הביטחון טוען: "לא הייתה מגבלה על צה"ל" - החיילים מכחישים

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הערב (ראשון) בחריפות לדיווחים שפורסמו על כך שהדרג המדיני הטיל מגבלות על פעילות חיילי צה"ל בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת על רקע המשא ומתן המתנהל בין איראן לארצות הברית.

"לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים", הבהיר כ"ץ בהודעה רשמית. לדבריו, "בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות".

שר הביטחון הדגיש כי "שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת", תוך שהוא מבהיר שכל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. על פי דבריו, כוחות צה"ל פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור.

הפסקת האש: ישראל לא תיסוג

כ"ץ התייחס גם להפסקת האש שעליה הוכרז אתמול, והבהיר כי היא משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. "כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון", הדגיש שר הביטחון.

ההודעה מגיעה על רקע דיווחים בתקשורת על כך שהדרג המדיני הורה לצה"ל להימנע מפעילות מסוימת בדרום לבנון, וזאת בעקבות השיחות המתנהלות בין ארצות הברית לאיראן.

רקע: המשא ומתן עם איראן

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס המריא הלילה (בין שבת לראשון) לשווייץ, שם ישתתף בשיחות עם נציגים איראניים בנושא תוכנית הגרעין והמצב בלבנון. "מקווה שנראה התקדמות בתיק הגרעין ובסוגיית הפסקת האש בלבנון", מסר ואנס לפני ההמראה.

על פי הנמסר, שר החוץ האיראני ויו"ר הפרלמנט האיראני כבר הגיעו לשווייץ וישתתפו בשיחות. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי איראן מצפה מארצות הברית לפעול לעצירת התקיפות הישראליות בלבנון, תוך שהוא מזהיר כי "אי יישום התחייבויות יסכן את ההבנה".

בישראל, גורם מדיני בכיר עדכן אמש סמוך לצאת השבת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר והבהיר: "ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שיידרש להגנה על גבולה הצפוני". על פי העדכון, נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו.

במקביל, העיתונאי עמית סגל מפרסם כי חיילים בקו הצהוב מתארים מציאות שונה לחלוטין מהצהרת שר הביטחון, ולפיה נדרשים אישורים ברמות הגבוהות ביותר כדי לפעול מול מחבלים שמתצפתים עליהם או תנועות חשודות.