כ״ץ מכריז: לא ניסוג מאזורי הביטחון - גם אם טראמפ לוחץ

שר הביטחון ישראל כ״ץ הבהיר הבוקר (שני) כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שכבשה במהלך מלחמת חרבות ברזל, וזאת למרות הלחצים הגוברים מצד ממשל טראמפ להגיע להסכמות עם איראן. בהודעה חריפה שפרסם, הדגיש השר כי המדיניות הביטחונית של ישראל ברורה ולא תשתנה.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצה״ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן - כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטים", מסר כ״ץ. לדבריו, השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים וכל תשתיות הטרור ייהרסו, כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור.

שר הביטחון הדגיש כי תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם "אחד ההישגים הגדולים של צה״ל במלחמת התקומה תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני". כ״ץ ציין כי זהו הלקח העיקרי מאירועי ה-7 באוקטובר, וכי ישראל לא תחזור על הטעויות של העבר.

ההודעה מגיעה על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שמעורר חששות בירושלים מפני ניסיונות לצמצם את חופש הפעולה של צה״ל. על פי הדיווחים, בשיחות האחרונות בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הועלו דרישות אמריקניות לנסיגה ישראלית מנקודות מסוימות בדרום לבנון ובחרמון הסורי.

התנגדות חריפה ללחצים

"לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה״ל מלבנון - למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו", הבהיר כ״ץ. השר ציין כי ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ ולבכירים אמריקניים נוספים, וכי גם הוא עצמו הבהיר זאת אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הגסת'.

כ״ץ הוסיף כי צה״ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית, והפנה ביקורת כלפי גורמים באופוזיציה: "אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צה״ל - שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות".

ההודעה כוללת גם אזהרה ברורה לאיראן: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון - נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות". כ״ץ סיכם: "אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל".

הדברים מגיעים על רקע ביקורת חריפה של הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה נתניהו, שבה האשים אותו בניהול מהלכים שכמעט הכשילו את ההסכם עם איראן. עם זאת, ישראל ממשיכה להבהיר כי לא תתפשר על האינטרסים הביטחוניים שלה, גם במחיר של מתיחות עם וושינגטון.