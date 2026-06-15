"תתביישו לכם": קריב דורש לבטל הכרה בישיבות הסדר

מימין: טנק ישראלי, משמאל: בחור בישיבת הסדר ( צילום: דובר צה"ל, יוסי אלוני/Flash90 )

ח"כ גלעד קריב מ"הדמוקרטים" שיגר מכתב חריף לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בו הוא דורש להתלות את ההכרה בישיבות הסדר שראשיהן הודיעו כי יורו לתלמידיהם לסרב להתייצב לשירות ביחידות חיל השריון. המכתב מגיע בעקבות הודעתם של 33 ראשי ישיבות הסדר על הפסקת הגיוס לשריון החל מהגיוס הבא, בשל שילוב נשים בחיל.

במכתבו, טוען קריב כי הודעת ראשי הישיבות "עומדת בסתירה מפורשת לתנאי ההכרה בישיבות כישיבות הסדר, הקבועים בחוק שירות ביטחון ובתקנות". לדבריו, מדובר ב"ניצול דרמטי לרעה של מסלול ישיבות הסדר והמעמד הניתן במסגרתו לישיבות". כזכור, בימים האחרונים התפרסמה הודעתם של 12 ראשי ישיבות הסדר, שהתרחבה מאוחר יותר ל-33 ראשי ישיבות, לפיה הם יורו לתלמידיהם שלא להתייצב לשירות ביחידות חיל השריון. במכתב ששלחו ראשי הישיבות נכתב: "לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא". המהלך מגיע בעקבות החלטת בג"ץ המחייבת את שילובן של לוחמות בשריון. קריב מדגיש במכתבו כי "מעבר לעובדה כי הודעת ראשי הישיבות לוותה בהפצת שקרים ובדותות ביחס לכוונות ותוכניות הצבא בכל הנוגע לאופן שילוב נשים בתפקידי לחימה ביחידות חיל השריון, הודעה זו מהווה ניצול דרמטי לרעה של מסלול ישיבות ההסדר". לטענתו, "מצב בו ישיבות זוכות להכרה מטעם המדינה, לתמיכה כספית נדיבה, ולהסדר מיוחד המקצר את משך השירות בפועל לטובת לימודים תורניים, ובמקביל ראשיהן מודיעים לצבא כי יורו לתלמידיהם לסרב לשיבוץ על פי צרכי הצבא חותר באופן ישיר תחת הוראות החוק".

חבר הכנסת הרפורמי גלעד קריב ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

חבר הכנסת מציין כי ההודעות הפומביות של ראשי הישיבות סותרות במפורש את ההוראה בתקנות המחייבת את ישיבות ההסדר "להכין ולעודד את תלמידיהן לשירות צבאי משמעותי". לדבריו, "הודעה פומבית בה מודיעים ראשי הישיבות כי יורו לתלמידיהם לסרב לשיבוץ שניתן להם על ידי הצבא אינה יכולה להתיישב עם תנאי מפורש זה".

במכתבו, קריב פונה לשר הביטחון בדרישה ברורה: "לאור העובדה כי בימים אלו הנך נדרש לבחון - בהתאם לחוק ולתקנות - את בקשות ההכרה השנתיות של הישיבות המבקשות להיכלל בהסדר, הריני לבקשך להודיע כי כל ישיבה שראשיה לא יסוגו מההצהרה השערורייתית לא תזכה לחידוש ההכרה כישיבת הסדר".

חבר הכנסת מוסיף ומזהיר כי "כל תוצאה אחרת חותרת תחת סמכותו של הצבא לקבוע את שיבוצו של המועמד לשירות ביטחון או החייל ומעניקה פרס לגורמים המבקשים לנצל לרעה את המעמד הייחודי שניתן להם ולשבש את פעילותו התקינה של הצבא". קריב מסיים את מכתבו באזהרה: "לנוכח נטייתך להתעלם מפניות של חברי כנסת הריני להודיעך כי בהעדר תגובה תשקל פניה לערכאות".