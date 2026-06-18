דרמה של ממש התחוללה היום (חמישי) במודיעין עילית, כאשר דליקה שפרצה בסמיכות לגן ילדים ולמבנה מגורים הביאה לפינוי בהול של הילדים והדיירים. במהלך רגעי החרדה, בעוד כוחות הכיבוי סורקים את המבנה אפוף העשן, דיווחה הגננת על אחד מילדי הגן שנעלם, אולם בחסדי שמיים הוא אותר כעבור זמן קצר על ידי לוחמי האש כשהוא בריא ושלם.

צוותי כיבוי והצלה מתחנת בנימין הוזנקו למקום בעקבות קריאות חירום על עשן כבד המיתמר מתחתית הבניין, ממש בצמוד למבנה בו שוהים הילדים. עם הגעתם, החלו הכוחות לפנות במהירות את הילדים מהגן, ובמקביל פעלו לפינוי דיירי בניין המגורים הסמוך, לאחר שעשן סמיך החל לחדור לתוכו.

מפקד האירוע, להב ברק גרובי, תיאר את רגעי הדרמה: "מדובר היה באירוע מורכב ומשמעותי. נאלצנו לפנות גן ילדים שלם מחשש שהלהבות יאחזו במבנה, ובמקביל ביצענו סריקות בבניין המגורים ופעלנו לבלימת האש". הוא הוסיף כי "פעלנו בצורה סדורה ומהירה, וכאשר הגננת דיווחה בבהלה כי אחד הילדים חסר, כיוונו מיד כוחות לסריקה ממוקדת ומצאנו אותו במהירות רבה".

צוותי כיבוי נוספים שנכחו בזירה ריכזו מאמצים במוקד הבעירה שבתחתית המבנה והצליחו להשיג שליטה מלאה על האש. באירוע לא היו נפגעים בנפש, אך נזק נגרם לסביבת המבנה.