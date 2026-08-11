בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

דרמה פוליטית לילית התרחשה בליכוד לקראת הפריימריז המתוכננים בשבוע הבא, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על כוונתו להביא לאישור מזכירות המפלגה את שריונם של שלושה שרים בכירים: שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער ויו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ.

המהלך מגיע בתקופה סוערת עבור נבחרי הציבור בליכוד, אשר נאבקים על כל מקום פנוי ברשימה. המתיחות במפלגה הגיעה לשיאה לאחרונה בעקבות פסיקת בית הדין של המפלגה, שקבעה כי שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על משבצות המחוזות בבחירות המקדימות. קביעה זו אילצה את כל הח"כים המכהנים להילחם על מקומם ברשימה הארצית הצפופה בלבד. תשעה מקומות שמורים ברשימה תחילה עוררה הודעת המפלגה עמימות, שכן נכתב בה כי הצבת השלושה תובא לאישור "במקביל לשריוני ראש הממשלה". אולם בהמשך התבהרה התמונה המלאה של מפת השריונים המעודכנת. משפחת הלוחם הפצוע קוראת לציבור: "תקרעו את העולם" משה כץ | 10.08.26 במפלגה החילונית החדשה: אישה חרדית שלישית בדרך לכנסת דוד קליין | 10.08.26 שר החוץ גדעון סער ישובץ ברשימה כחלק מהסכם האיחוד בין מפלגתו "הימין הממלכתי" לבין הליכוד. יו"ר המרכז השר חיים כץ ישוריין מתוקף מעמדו ותפקידו כיו"ר מרכז המפלגה. שניהם ייכללו בתוך מכסת שמונת השריונים שכבר אושרו לנתניהו בעבר במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. אולם שר הביטחון ישראל כ"ץ ישוריין במקום נוסף מעבר למכסה הקיימת – מה שמעלה את סך כל השריונים ברשימת הליכוד לתשעה. המהלך סביב שר הביטחון תפס את בכירי המפלגה בהפתעה גמורה.

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פסיקת בית הדין: "לאפשר לו לעסוק בביטחון"

ההחלטה להתחשב בכ"ץ נסמכת על קביעה פנימית ופומבית ראשונה של בית הדין של הליכוד מהשבוע שעבר. לפי בית הדין, יש לשריין את כ"ץ – שאף לפי ההערכות היה צפוי להגיע למקום גבוה בבחירות המקדימות – כדי לאפשר לו להקדיש את מלוא זמנו ומרצו לניהול צורכי הביטחון של המדינה ולמנוע ממנו את הצורך לעסוק בפוליטיקה בעת הזו.

בהודעה הרשמית של הליכוד נכתב: "בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון, שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, על מנת לאפשר לו לעסוק בצרכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו".

המהלך מגיע במקביל להעלאת הילוך בקמפיין הפוליטי של ישראל כ"ץ. יום בלבד לפני ההודעה פרסם סרטון המיועד לחברי המפלגה, שבו הדגיש את התפיסה כי "ישראל לא חוזרת לקונספציות - ישראל יוזמת, תוקפת ומכריעה". זאת בהמשך לסרטון רשמי נוסף שפרסם שבוע קודם לכן, בו הציג את עצמו כ"שר ביטחון ימני" והבליט מהלכים כגון הימנעות מחתימה על צווי מעצר מנהליים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון.

המשוריין הראשון: איש עסקים במקום 11

במקביל להתפתחויות אלו, פרסם הליכוד רק אמש את שמו של המשוריין הראשון מטעמו של נתניהו במקום ה-11: איש העסקים אורן דוברונסקי. הצירוף יזם נתניהו מאחורי הקלעים במטרה להציג פנים חדשות ומזוהות פחות עם האגפים הוותיקים במפלגה, אך הצעד התקבל ברגשות מעורבים בקרב חברי הכנסת שרבים מהם חוששים להידחק לאחור.

בהודעה שפרסמה המפלגה נכתב: "תנועת הליכוד מברכת את אורן דוברונסקי על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההייטק בישראל ואיש ימין. דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה".

הבחירות המקדימות בליכוד מתוכננות להתקיים ב-17 באוגוסט.