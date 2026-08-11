מתקפה חריפה שיגרה היום (שלישי) מפלגת עוצמה יהודית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שהליכוד חשף את סלוגן הבחירות שלו - "הליכוד - ממשלה לאומית רחבה". במפלגה טוענים כי הסלוגן מעיד על כוונה ברורה של ראש הממשלה להקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

"סלוגן הליכוד מטריד מאוד ומשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם איזנקוט", מסרו בעוצמה יהודית. לטענת המפלגה, חיבור פוליטי עם איזנקוט יביא לעצירת המהלכים לשינוי מערכת המשפט ולחיזוק מעמדם של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

"ממשלת אחדות - קבורה לרפורמה"

במפלגה הזהירו כי הקמת ממשלת אחדות עם איזנקוט תסכל את כל האפשרות לקדם את הרפורמה המשפטית. "ממשלת אחדות עם איזנקוט תהיה קבורה לרפורמה המשפטית, וניצחון מוחלט לגלי בהרב-מיארה ויצחק עמית", תקפו בעוצמה יהודית.

המפלגה המשיכה במתקפה נגד איזנקוט ויו"ר כחול לבן בני גנץ, שכיהנו בעבר כחברים בממשלת החירום. לטענתה, השניים התנגדו במהלך כהונתם לשורת צעדים צבאיים שקידמה הממשלה במלחמה.

"טרפדו את כיבוש פילדלפי וחיסול נסראללה"

"איזנקוט וגנץ הם שמאל על מלא, שטרפדו כשהיו בממשלה את כיבוש ציר פילדלפי, כיבוש רפיח, כיבוש רצועת הביטחון בלבנון, חיסול נסראללה ומבצע הביפרים", טענו בעוצמה יהודית. עוד האשימה המפלגה את השניים כי בסוגיית המשא ומתן מול חמאס הם תמכו בקבלת דרישותיו של ארגון הטרור. "הם דרשו כניעה מוחלטת לדרישות החמאס", נמסר.

בעוצמה יהודית מיקדו את המסר בבוחרי מחנה הימין והבהירו כי מבחינתם, הקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות תהיה מנוגדת לרצונם של מצביעי הגוש ולציפייתם מהממשלה הבאה. "לבוחרי הימין מגיעה ממשלת ימין", סיכמו במפלגה.