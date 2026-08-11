סקר מנדטים שפרסם מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע אמש (יום שני) בחדשות 12 מצביע על שינויים במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט מתחזקת, מוסיפה מנדט ומגיעה ל-24 מושבים, ואילו הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מאבדת מכוחה ויורדת ל-22 מנדטים בלבד.

מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט ויאיר לפיד מצליחה להפסיק את מגמת הירידה ומתחזקת במנדט אחד ביחס לסקר הקודם, כשהיא מגיעה ל-15 מנדטים. זאת לאחר שבסדרת סקרים קודמים המפלגה רשמה ירידה עקבית מדי שבוע.

בקרב המפלגות החרדיות, יהדות התורה נותרת יציבה עם 8 מנדטים, בעוד ש"ס בהנהגת אריה דרעי ממשיכה עם 7 מנדטים בלבד.

עוד מהסקר: מפלגת 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן מתחזקת ומגיעה ל-11 מנדטים, וכן 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן שמקבלת 10 מנדטים.

'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים, ואילו 'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' נשארת עם 5 מנדטים.

במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל בהנהגת יוסף ג'בארין ואחמד טיבי ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס זוכות כל אחת ל-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות: 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל עם 2.7%, בל"ד בהנהגת סמי אבו שחאדה עם 1.6%, מפלגת ימין בהנהגת גלעד ארדן עם 1.3% וכחול לבן של בני גנץ עם 0.8%.

על פי הסקר, גוש מתנגדי נתניהו עומד על 70 מנדטים והוא כולל את מפלגות האופוזיציה הציוניות עם 60 מנדטים והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים. מפלגות הקואליציה בהנהגת נתניהו מקבלות 50 מנדטים.

המגמה שאמורה להטריד את הליכוד נמשכת גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה: איזנקוט חזר להוביל לאחר מספר שבועות של תיקו מול נתניהו. 40% ממשתתפי הסקר חושבים כי איזנקוט ראוי להוביל את מדינת ישראל, לעומת נתניהו שקיבל 35%. 19% השיבו שאף אחד מהם אינו מתאים לתפקיד, ו-7% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו לבנט, בנט חזר להוביל עם 37% לעומת נתניהו שקיבל 35%, לאחר סקרים רבים שבהם נתניהו הוביל. 22% השיבו שאף אחד מהם אינו מתאים, ו-5% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו לליברמן, נתניהו מוביל עם 38% לעומת ליברמן שקיבל 24%, כאשר 34% השיבו שאף אחד מהם אינו מתאים לתפקיד.