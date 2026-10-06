מחדל ביטחוני חמור נחשף היום (ג') בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת: במשך שנים ארוכות התנהל מתן שירותי התעופה האזרחיים למדינת ישראל תוך הפקרות ביטחונית שחשפה את אזרחי המדינה לסכנות ממשיות.

האירוע שכמעט הסתיים באסון נורא במותם של עשרות ישראלים מעורר שאלות קשות ביותר אודות האחריות למחדל.

בדיון החסוי שנערך היום הודו גורמי המקצוע בנתונים מדאיגים ביותר: יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עימן נכנסו לישראל מתחילת שנת 2026 ועד היום. בין המדינות: לבנון, סוריה, עומאן ואיראן.

הנתונים החריגים הפתיעו אפילו את נציגי משרד התחבורה שנכחו בדיון. שאלות קשות נותרו ללא מענה סביב השאלה האם אותם צוותים עברו ביקורת גבולות או רק נחתו והמשיכו הלאה.

מסמך ביטחוני פנימי שכותרתו "הנחיית ביטחון 2026" מגלה כי משרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב הוא הגורם המוסמך והאחראי הבלעדי על פי חוק לקבוע את נוהלי הביטחון של טיסות זרות. הדבר כולל סינון מדוקדק ובדיקת זהותם של הטייסים.

למרות שסעיפים 22 ב-1 ו-22 ב-2 לחוק הטיס מעניקים למשרד את כל הסמכויות הנדרשות לאכיפת אמצעי ביטחון מחמירים וביצוע ביקורות תקופתיות בנמלי היעד, המנגנון החוקי לא נאכף במשך שנים.

המחדל המתמשך התגלה במלוא עוצמתו בעקבות ניסיון הפיגוע על טיסת פליי-דובאי. אז התברר כי אזרח עומאן בשם חמאם אל-המאמי הצליח לשבת בתא הטייס של טיסה מסחרית. נציגי הממשלה ניסו לפזר עמימות סביב האירוע, אך המסמך החדש מוכיח שהכתובת הייתה על הקיר.

באופן מעשי, ההנחיה החדשה שנשלחה למנהלי הביטחון של חברות התעופה דורשת לוודא שאיש מאנשי הצוות אינו אזרח של מדינה עוינת. אולם בפועל הבדיקות והצלבת הרשימות מול הלאומים המוגבלים לא בוצעו מעולם.

הזנחת הפיקוח והפקת האחריות לחברות הזרות הביאו לכך שטייסים ממדינות אויב שלטו באופן שגרתי בהגאי המטוסים בדרך לישראל. המציאות הזו כמעט והסתיימה באסון קטסטרופלי כאשר מטוס בואינג צלל אלפי רגל באוויר, ונבלם רק ברגע האחרון הודות לתושייתם של הנוסעים ואנשי צוות ישראלים שהיו על הטיסה במקרה.