שווייץ מקדמת: חוק היסטורי - קנס כבד על הצגת סמלים נאציים

הממשלה הפדרלית של שווייץ הודיעה ביום שישי על קידום הצעת חוק חדשה שתאסור באופן מוחלט הצגת סמלים נאציים במדינה. על פי הדיווח ברשת רויטרס, מי שיציג צלבי קרס בפומבי יצטרך לשלם קנס של 200 פרנק שווייצרי - כ-250 דולר.

החקיקה המוצעת מהווה שינוי משמעותי במדיניות השווייצרית בנושא. עד כה, החוק המקומי איפשר להעמיד לדין אנשים שהציגו סמלים נאציים רק אם הדבר נעשה במסגרת תעמולה פעילה. החוק החדש, לעומת זאת, יגדיר כל הצגה של סמלים אלו כעבירה פלילית - ללא קשר למטרה.

איסור מקיף - גם ברשתות החברתיות

החוק המוצע יחול על מגוון רחב של ביטויים נאציים: קעקועים של סמלים נאציים, מחוות כגון הצדעה היטלראית, והצגת הסמלים בפלטפורמות מקוונות ובמדיה מוקלטת. המועצה הפדרלית הבהירה כי האיסור יחול על כל הצגה פומבית של הסמלים, כולל בסביבה הדיגיטלית.

עם זאת, החקיקה כוללת חריגים ברורים למטרות חינוכיות, מדעיות, תרבותיות ועיתונאיות. כך, למשל, מוזיאונים, מוסדות אקדמיים וכלי תקשורת יוכלו להציג את הסמלים במסגרת עבודתם המקצועית.

תגובה לעלייה באנטישמיות

המועצה הפדרלית השווייצרית מסרה כי הצעת החוק חיונית לאור העלייה המדאיגה באירועים אנטישמיים במדינה. בהצהרה רשמית נכתב: "סמלים נאציים מייצגים אידאולוגיה הבוזה לחיי אדם ומנוגדת לערכי היסוד של חברה דמוקרטית וליברלית. גזענות ואנטישמיות אינן מקובלות בחברה שלנו".

יצוין כי הפרלמנט השווייצרי עצמו ביקש מהממשלה לנסח את החקיקה בשנת 2024, בעקבות לחץ ציבורי גובר. ההחלטה משקפת מגמה רחבה יותר באירופה, שם מדינות רבות מחמירות את החוקים נגד ביטויי שנאה וסמלים נאציים.

אפשרות להרחבה עתידית

הממשלה השווייצרית ציינה כי אם החוק יאושר בפרלמנט, ניתן יהיה להרחיב אותו בעתיד כך שיכסה גם סמלים וביטויים קיצוניים אחרים. פרטי ההרחבה האפשרית טרם פורטו, אך הדבר מעיד על כוונה להתמודד באופן מקיף עם תופעות השנאה והקיצוניות.

החוק המוצע צפוי להיות מובא לדיון בפרלמנט הפדרלי בחודשים הקרובים. במידה ויאושר, שווייץ תצטרף לשורה של מדינות אירופיות שאימצו חקיקה דומה, תוך שהיא שולחת מסר ברור נגד כל ביטוי של אידאולוגיה נאצית.