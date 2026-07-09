מטוס מנהלים גלובל 6000 ( צילום: בינה מלאכותית )

אתמול (יום ד') נחת בשדה התעופה בדמשק מטוס המנהלים החדש של ממשלת סוריה, לאחר שבחודשים האחרונים השמיד צה"ל את מרבית כלי הטיס של חיל האוויר הסורי בעקבות נפילת משטר אסד בדצמבר 2024. המטוס, שיהווה את כלי הטיס הרשמי של הנשיא אחמד א-שרע ובכירי הממשל, מסמל את ניסיונות ההנהגה החדשה לבסס את מעמדה הבינלאומי.

מדובר במטוס מנהלים יוקרתי מתוצרת חברת בומברדייה הקנדית, מדגם גלובל 6000 שיוצר בשנת 2015. המטוס, שהיה בבעלות פרטית, הגיע לבירת סוריה מסינגפור לאחר שעבר צביעה מיוחדת והותאם לשימוש ממשלתי. על זנבו של המטוס צוייר סמל סוריה המחודש: "נץ קורייש" ומעליו שלושת הכוכבים המסמלים את הערים דמשק, חאלב ודיר א-זור. על פי הפרטים שפורסמו, המטוס נרשם לאחרונה בסן מרינו, מדינה קטנה באירופה המשמשת מרשם נפוץ למטוסי יוקרה ועסקים. מספר הזיהוי שהוקצה למטוס הוא T7-SYR, כאשר הסיומת SYR מדגישה באופן ברור כי מדובר במטוס ה-VIP הרשמי של ההנהגה הסורית החדשה. הגעת המטוס מגיעה על רקע מאמצי הממשל החדש בדמשק לבסס את מעמדו הבינלאומי ולהקים מחדש את מוסדות המדינה. כידוע, נשיא צרפת עמנואל מקרון ביקר לאחרונה בסוריה במסגרת המאמצים הבינלאומיים לסייע לממשל החדש, אם כי הביקור התרחש על רקע מתיחות ביטחונית כאשר פיצוצים נשמעו בסמוך למלון שבו שהה. טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת ישראל גראדווהל | 08.07.26 דיווח: זה הכוכב העולה בימין שקיבל הצעה מנתניהו להצטרף לליכוד יוני גבאי | 08.07.26 מטוס הגלובל 6000 נחשב לאחד ממטוסי המנהלים המתקדמים בעולם, עם יכולת טיסה ארוכת טווח ומערכות אוויוניקה מתקדמות. המטוס יאפשר לנשיא א-שרע ולבכירי ממשלתו לבצע טיסות ברחבי העולם במסגרת ניסיונות סוריה לצאת מהבידוד הבינלאומי שאפיין אותה בתקופת משטר אסד.

נשיא סוריה אל-ג'ולאני ( צילום: שאטרסטוק )

יצוין כי בחודשים האחרונים פועל הממשל החדש בסוריה במספר מישורים: מצד אחד, מתבצעים מעצרים של בכירי המשטר הקודם במסגרת תהליך הצדק המעברי, ומצד שני מתקיימים ניסיונות לבסס יחסים דיפלומטיים חדשים עם מדינות המערב. עם זאת, היחסים עם ישראל נותרו מורכבים, כאשר תקריות ביטחון ממשיכות להתרחש באזור החיץ שבשליטת צה"ל.

הגעת מטוס המנהלים החדש מסמלת את השאיפה של ההנהגה הסורית החדשה להציג עצמה כממשל לגיטימי ומקצועי, המסוגל לפעול בזירה הבינלאומית. השאלה היא האם המהלכים הסמליים הללו יתורגמו גם להישגים מדיניים וכלכליים ממשיים עבור אזרחי סוריה, שעברו שנים קשות של מלחמת אזרחים והרס.