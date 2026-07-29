שריפה פרצה בשכונת נוף כנרת בצפת; בת 23 פונתה במצב בינוני

הנזק שנגרם עקב השריפה - צילום: יחידת הרחפנים של איחוד הצלה הנזק שנגרם עקב השריפה | צילום: צילום: יחידת הרחפנים של איחוד הצלה 10 10 0:00 / 0:14

לוחמי האש וכוחות ההצלה הוקפצו הבוקר (רביעי) לשכונת נוף כנרת בצפת עקב דיווח על שריפה בשני בתי מגורים ובשטח פתוח בסמוך למבנים נוספים.

חובשי 'איחוד הצלה' העניקו סיוע לצעירה חרדית בת 23 שמצבה מוגדר בינוני ולשלושה נפגעים נוספים במצב קל. ​לוחמי האש מתחנת גליל-גולן, בשילוב מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", פעלו בזירת השריפה בשכונת נוף כנרת בצפת. צוותים רבים שהוזנקו למקום פעלו בתנאי טופוגרפיה קשים, מדרון תלול ומטען אש גדול של עשבייה ופסולת. ​נכון לשעה זו האירוע נמצא בהכלה מלאה, וצוותי הכיבוי ממשיכים בפעולות משלימות לכיבוי סופי ולזיכוי הזירה.

השריפה בנוף כנרת ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

מפקד האירוע, רב רשף רועי פיניש: "הגענו לזירה מורכבת עם סכנה ממשית להתפשטות אש מהירה לעבר בתי המגורים. בפעולות נחושות ומאומצות, תוך חציצה מקצועית וריכוז מאמצים, הצליחו לוחמי האש לבלום את התפשטות הלהבות, למנוע פגיעה בבתים נוספים ולהגן על כלי רכב שחנו בסמוך".

​חוקרי שריפות מטעם כבאות והצלה לישראל יחקרו את נסיבות פרוץ השריפה.

הנזק שנגרם עקב השריפה ( צילום: יחידת הרחפנים של איחוד הצלה )

השריפה בנוף כנרת ( צילום: איחוד הצלה סניף גליל )

אליהו שילוח ראש סניף איחוד הצלה גליל, החובש עילאי יהודה והפרמדיק שמעון חיים דהן מסרו: "הענקנו סיוע רפואי תוך מתן סיוע בחמצן לצעירה בת 23 שבשלב זה מצבה מוגדר בינוני עקב שאיפת עשן, ולשלושה נפגעים נוספים ששאפו עשן במצב קל. כוחות כיבוי גדולים, וצוותי החוסן של איחוד הצלה פעלו באירוע".

​בכבאות והצלה שבים ומדגישים בפני התושבים את החשיבות של יצירת אזורי חיץ - ניקוי עשבייה, צמחייה יבשה ופסולת מקו הבתים. מדובר בצעד מניעתי מציל חיים וממשי, המונע מהאש להגיע למבנים ומאפשר לצוותי הכיבוי לבלום את הסכנה בזמן.