"סוריה תטפל בחיזבאללה": הצהרות מפתיעות של הנשיא טראמפ

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הפתיע היום (שלישי) בשורת הצהרות דרמטיות במהלך פגישתו עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אל ת'אני, בשולי פסגת ה-G7. הנשיא האמריקני הכריז כי ארה"ב השיגה למעשה "שינוי משטר" באיראן, הרעיף שבחים על קטאר, ובמקביל הפנה ביקורת נוקבת כלפי אופן הלחימה של ישראל בלבנון וכלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בפתח דבריו, החמיא טראמפ למארחו הקטארי על תפקידו האזורי: "לעבוד עם הקטארים היה תענוג, הם היו חזקים. הם הכי קרובים לאיראן, יש מדינות אחרות שנוסעות 45 דקות להגיע לשם אז זה הכי מסוכן עבורם, אבל גיליתם אומץ ותודה לכם על זה", מסר הנשיא.

"אנחנו מתנהלים מול אנשים נחמדים באיראן"

במוקד ההצהרות עמדה סוגיית הגרעין האיראני. טראמפ אישר כי "ההסכם שלנו עם איראן הושלם, והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני, שלדעתי יהיה קל יותר". הנשיא הדף שמועות על הזרמת כספים אמריקאיים והבהיר: "יש לנו הסכם טוב עם איראן, זה הסכם הוגן. אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן. יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ארצה, אבל אין לנו שום מחויבות להשקיע שם כסף".

טראמפ הבהיר נחרצות את הקו האדום של ארה"ב: "אם איראן תפתח נשק גרעיני או כל דבר אחר, שערי הגיהנום ייפתחו עליהם". בהמשך, התייחס הנשיא לדינמיקה החדשה מול ההנהגה באיראן, וטען כי למעשה התחולל בה מהפך: "החלפת המשטר באיראן מעולם לא הייתה מטרה, אבל זה קורה - עכשיו הם מתנהגים ברציונליות".

"מעולם לא היה לי אכפת משינוי המשטר באיראן, אבל כנראה שהשגנו אותו", הוסיף טראמפ. "אנחנו מתנהלים מול אנשים נחמדים באיראן, לא קיצוניים. היה נחמד לעבוד מולם, הם אנשים חכמים שמחפשים לעזור למדינה שלהם".

ביקורת חריפה על ישראל: "לא צריך להפיל בניין"

החלק המפתיע והבוטה ביותר בהצהרותיו של טראמפ הופנה כלפי החזית הצפונית של ישראל. הנשיא הביע חוסר שביעות רצון מובהק מאופן ניהול המערכה: "הלחימה בלבנון נמשכת יותר מדי זמן", קבע. בהתייחסו לשיטות הפעולה של צה"ל, מתח ביקורת ישירה: "לא צריך להפיל בניין כל פעם שרוצים לחסל בן אדם אחד. ראיתי לאן הפצצה הזו הגיעה, זה היה אכזרי, זה היה יותר מדי".

הנשיא אף חשף כי הציע לישראל פתרון חלופי ומפתיע לטיפול באיום מצפון: "הצעתי לישראל שסוריה תטפל בחיזבאללה. אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה בלי להרוג את כל השאר, א-שרע הסורי יעשה את העבודה. מציע שישראל תיתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו עבודה טובה יותר".

"בלעדיי לא הייתה ישראל, ביבי צריך להיות אחראי יותר"

כשנשאל על ידי אחת המראיינות האם הוא מתוסכל מראש הממשלה בנימין נתניהו, ענה טראמפ בתשובה מורכבת ששילבה תמיכה לצד דרישה לשינוי כיוון: "לא. הייתה לנו מערכת יחסים נהדרת ומאוד אפקטיבית. בלעדינו, בלי ארצות הברית, לא הייתה ישראל. בלעדיי לא הייתה ישראל, כי אף נשיא אחר לא היה מוכן לעשות את מה שאני עשיתי".

"יש לי מערכת יחסים נהדרת עם ביבי, אבל עכשיו ביבי חייב להיות אחראי יותר בכל הנוגע ללבנון", הוסיף הנשיא האמריקני.

דבריו החריגים של הנשיא האמריקאי מעוררים דאגה עמוקה בירושלים. הביקורת הפומבית על אופן הלחימה בלבנון, ההצעה לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, וההכרזה על "אנשים נחמדים" באיראן, מציבים את הדרג המדיני והביטחוני בישראל בפני מציאות מורכבת ביותר אל מול בת הברית הגדולה ביותר שלה.