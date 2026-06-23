טראמפ מגיב לאיראן: 'ההצהרות שלהם שקריות'

הנשיא דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) ציוץ חריף בו הוא מכחיש את הצהרות איראן ומדגיש כי טהרן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעין ברמה הגבוהה ביותר "לתוך העתיד הרחוק - לצמיתות". ההצהרה מגיעה על רקע סתירות מוחלטות בין וושינגטון לטהרן בנוגע לתוכן השיחות בשווייץ, כאשר דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל הסכמה לפיקוח על מתקני הגרעין.

"למרות המחאות והצהרות השקר שלהם לצד השני, יחד עם תופי המלחמה של חדשות הכזב (Fake News), שעושות כל שביכולתן כדי להציג את הניצחון של ארה"ב כקטן וחסר משמעות ככל האפשר, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוחי גרעין ברמה הגבוהה ביותר", כתב טראמפ. הנשיא הוסיף כי "זה יבטיח 'יושרה גרעינית'. אם הם לא היו מסכימים לכך, לא היו מתקיימים משא ומתן נוסף".

הצהרות טראמפ עומדות בסתירה גמורה לדברי דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, שהבהיר באופן חד-משמעי כי ארצו לא תתיר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני הגרעין שנפגעו במהלך סבב הלחימה האחרון. בקאאי אף הכחיש על הסף את הדיווחים לפיהם התקיימו פגישות כלשהן עם מנכ"ל הסוכנות בשווייץ, כפי שדיווחנו קודם לכן.

הסתירות בין שתי הגרסאות מעלות סימני שאלה רציניים לגבי סיכויי ההסכם המתגבש. בעוד סגן נשיא ארצות הברית מאשר התקדמות משמעותית בסוגיית הפיקוח על תוכנית הגרעין, טהרן מציבה קווים אדומים ברורים ומכחישה כל התחייבות.

מצר הורמוז ייפתח - אך הספינות נשארות

טראמפ הבהיר כי בהתבסס על ההסכמות שהושגו, הוא הסכים לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח ללא מצור ימי נוסף. "עם זאת, כל הספינות נשארות במקומן למקרה שיהיה צורך להטיל מחדש את המצור, מה שנראה, בשלב זה, בלתי סביר לחלוטין", ציין הנשיא.

ההצהרה מגיעה לאחר שיו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הכריז כי "מצר הורמוז ינוהל בידי איראן ועל פי הסדרים איראניים", והוסיף בנחישות: "כולם צריכים לדעת - ניהול מצר הורמוז לעולם לא יחזור למצב שהיה לפני המלחמה". קאליבאף, שמשמש גם כראש משלחת המשא ומתן האיראנית, תקף את האמריקנים והצהיר: "לא נתנו אמון באמריקנים, איננו נותנים בהם אמון".

הכספים יוכנסו לחשבון נאמנות אמריקאי

בפרט משמעותי נוסף, הבהיר טראמפ כי הכסף והסנקציות שמשרד האוצר האמריקאי משחרר יוכנסו לחשבון נאמנות (אסקרו) הנשלט על ידי ארצות הברית. "הכספים ישמשו לרכישת מזון ואספקה רפואית, אך ורק מארצות הברית, כולל תירס, חיטה ופולי סויה מהחקלאים האמריקאים הנהדרים שלנו", מסר הנשיא.

טראמפ הסביר את ההחלטה: "אלו דברים שנחוצים נואשות לאיראן. זהו משבר הומניטרי, ואני מרגיש שזה נחוץ לעזור, עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי". כזכור, שר האוצר האמריקני הודיע על הסרת הסנקציות על נפט איראני למשך 60 יום, צעד שעורר ביקורת רבה.

דובר משרד החוץ האיראני התייחס גם לנושא הכספים המשוחררים, והבהיר כי אופן השימוש בכספים שהוקפאו וצפויים להשתחרר ייקבע אך ורק על פי האינטרסים הלאומיים של איראן - בסתירה מוחלטת להצהרת טראמפ על חשבון הנאמנות.

"השיחות מתקדמות היטב"

למרות הסתירות הבולטות, סיכם טראמפ את ציוצו באופטימיות: "השיחות מתקדמות היטב! תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה". הנשיא חתם בשמו המלא: "הנשיא דונלד ג'. טראמפ".

במקביל צייץ הנשיא והתייחס לנפט ולנושא הכלכלי: "19 מיליון חביות נפט זרמו אתמול מתוך מצר הורמוז, שיא של כל הזמנים. מחירי הנפט צונחים, והעולם הוא מקום בטוח הרבה יותר!!! הנשיא דונלד ג'. טראמפ"

המתיחות בין שתי הגרסאות מעוררת חשש שמא מדובר בלוחמה פסיכולוגית הדדית או בחוסר תיאום מכוון בין הצדדים. השיחות בשווייץ מתקיימות על רקע מתיחות אזורית חריפה, כאשר מזכיר המדינה הגיע לבורגנשטוק במטרה לקדם את יישום מזכר ההבנות.