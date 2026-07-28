נתניהו וטראמפ בבית הלבן, ארכיון ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

שעות ספורות לפני הפגישה המכרעת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פרץ משבר אמון חריג בין שני המנהיגים. הנשיא האמריקני תקף היום (שלישי) את נתניהו בגין חשיפת מידע מודיעיני על הפעילות האיראנית בהר המכוש, והבהיר כי הפגישה ביניהם תתקיים ללא נוכחות עיתונאים וללא מצלמות - מהלך יוצא דופן המעיד על החשאיות המוחלטת שבה מעוניין הבית הלבן לעטוף את המפגש.

"אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה", הצהיר טראמפ בריאיון לרשת 'פוקס'. "יש לנו את הטובים ביותר, בגלל כוח החלל, יש לנו את המצלמות הטובות ביותר בעולם שמתמקדות, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המכוש." הנשיא הוסיף בחריפות: "למה שלא פשוט תגיד לי את זה? למה אתה צריך להכריז על זה לעולם?" פגישה בחשאיות מוחלטת הפגישה בין נתניהו לטראמפ צפויה להתקיים אחר הצהריים בבית הלבן, שעה קלה בלבד לאחר שהנשיא האמריקני יקבל את נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. בשלב זה לא ברור אם הבית הלבן או לשכת ראש הממשלה יפרסמו תיעודים כלשהם מהפגישה, אם כי ייתכן שטראמפ ייאות בסוף להכניס עיתונאים - כפי שהתרחש לא פעם כשפגישות חשאיות הפכו לגלויות בהחלטת רגע שלו. "אל תירה": טראמפ חשף למה החליט לעצור את התקיפה שתוכננה ליום שישי דניאל הרץ | 27.07.26 פרשנים בישראל מציינים כי חשאיות הפגישה מעידה על משבר ביחסים בין המנהיגים. לפי הערכתם, טראמפ אינו מעוניין להראות בפומבי את נתניהו כמי שמשפיע עליו בנושא האיראני, לפני החלטות הרות גורל שהוא אמור לקבל בסוגייה בימים הקרובים. זהו ביקורו השביעי של נתניהו בארצות הברית מאז תחילת כהונתו של טראמפ בינואר.

( צילום: אילוסטרציה, AI )

"נחסל את הר המכוש אם לא נעשה עסקה"

בריאיון לפוקס, הבהיר טראמפ את תוכניותיו לגבי המתקן הגרעיני האיראני. "חיסלנו את אתרי הגרעין שלהם, ונצטרך לחסל את הר המכוש אם לא נעשה עסקה", אמר הנשיא. "אם לא נעשה עסקה, נחסל אותו בקלות רבה." טראמפ הוסיף כי הוא מנהל מגעים עם איראן, וציין: "זה כל מה שדנו בו, כי לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם מבינים את זה."

הנשיא האמריקני התייחס גם לעמדותיו של הסנטור לינדזי גראהם, וציין כי "במהלך השבועות האחרונים הייתי אומר שהוא הפך ליותר, כמו, אם אתה יכול לעשות עסקה זה עדיף. עדיף לעשות עסקה במקרה הזה מאשר פשוט להשמיד את שאר המדינה." בנוגע למצרי הורמוז, הצהיר טראמפ כי ארה"ב היא זו ששולטת במצרים - ולא איראן.

הצהרת נתניהו לפני הטיסה ( מתוך הסרטון, איתי בית-און/ לע״מ )

"ישראל קיימת בזכותי"

בהמשך דבריו, חזר טראמפ על טענתו שישראל קיימת בזכותו. "אם לא הייתי נשיא ארה"ב, ישראל כבר לא הייתה קיימת בגלל ההסכם של אובמה", אמר. כזכור, נתניהו הצהיר לפני המראתו לוושינגטון כי "אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן", והדגיש את חשיבות הפגישה השמינית שלו עם טראמפ מאז שנבחר לנשיא בקדנציה השנייה.

המתח בין שני המנהיגים מגיע על רקע מידע מודיעיני רגיש שהביא עמו נתניהו לוושינגטון. על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, ישראל צפויה להציג לנשיא ראיות מעודכנות המצביעות על כך שאיראן ממשיכה להעמיק את יכולותיה הגרעיניות במתקן התת-קרקעי המבוצר "הר המכוש", כאשר צנטריפוגות גרעיניות הועברו לאחרונה אל מעמקי המתקן.