ארצות הברית ואקוודור חתמו על הסכם ביטחוני משמעותי במטרה להתמודד עם הפשיעה החוצה גבולות, הברחות הסמים, ההגירה הבלתי חוקית ואיומים נוספים המשפיעים על אזורי הגבול. ההסכם, המכונה "מכתב יישום גבול בטוח", משלב ומסנכרן את פעילותם של משטרת אקוודור, כוחות הצבא, שירות המכס הלאומי ורשויות ההגירה במדינה.

על ההסכם חתמו הממונה על העניינים מטעם שגרירות וקונסוליית ארה"ב באקוודור, לורנס פטרוני, לצד שר הפנים האקוודורי ג'ון ריימברג, שר ההגנה ג'אן קרלו לופרדו ומנכ"ל שירות המכס סנדרו קסטילו. שגרירות ארה"ב באקוודור הבהירה כי מטרת ההסכם היא לקיים "מאמץ משותף לשיפור התיאום, חילופי המידע והביטחון האזורי".

"מדובר במחויבות אסטרטגית להתמודדות עם איומים שאינם מכירים בגבולות ומשפיעים באופן ישיר על ביטחון אזרחינו, הקהילות שלנו והאזור כולו", הצהיר פטרוני בטקס החתימה. "נמשיך לעבוד במשותף כדי להתמודד עם הפשע המאורגן, להגן על האזרחים ולתרום לאזור בטוח יותר", הוסיף.

שר הפנים האקוודורי ריימברג מסר כי "הסכם זה משקף כיצד שיתוף פעולה בינלאומי מייצר תוצאות קונקרטיות כאשר קיימת מחויבות משותפת לביטחון האזורי". לדבריו, "אנו מאשררים את נכונותנו לקדם ניהול גבולות מודרני, מתואם ומכוון תוצאות, תוך חיזוק שיתוף הפעולה עם ארצות הברית והעבודה המשותפת בין מוסדות המדינה האחראים על הביטחון הלאומי".

רקע: אקוודור במאבק בפשיעה המאורגנת

ההסכם מגיע על רקע משבר ביטחוני חמור באקוודור, המתמודדת בשנים האחרונות עם גל של אלימות קטלנית בבתי הסוהר וברחובות. הממשלה בראשות הנשיא דניאל נובואה, שהבטיחה עמידה איתנה מול הפשע המאורגן, מאשימה את האלימות בתחרויות כוח בין כנופיות יריבות על שליטה טריטוריאלית.

רק בחודש נובמבר האחרון פרצו מהומות קשות בכלא במצ'לה, עיירת נמל בדרום אקוודור, במהלכן נהרגו לפחות 31 אסירים. לפי סוכנות בתי הסוהר של המדינה, כ-27 מהאסירים מתו כתוצאה מאספוקסיה ומחנק מיידי, כאשר המהומות נגרמו בזמן העברת האסירים למתקן חדש ומוגן יותר.

הנשיא נובואה נוקט בגישה נחושה במאבק בפשיעה, כולל הסגרת מנהיגי כנופיות לארצות הברית. בחודש יוני האחרון הוסגר לארה"ב אדולפו "פיטו" מסיאס, מנהיג כנופיית "לוס צ'ונרוס" האכזרית, שיואשם בהברחת חומרים אסורים ונשק. ההסגרה התאפשרה בעקבות רפורמה שמוביל הנשיא במסגרת מאבקו בפשיעה המאורגנת.

ההסכם החדש עם ארצות הברית צפוי לחזק את יכולות האכיפה של אקוודור ולשפר את התיאום בין הרשויות השונות. כידוע, אקוודור הפכה בשנים האחרונות לנקודת מעבר מרכזית להברחת סמים מדרום אמריקה לארצות הברית ואירופה, והכנופיות המקומיות קשורות לקרטלים רבי עוצמה ממקסיקו ומהבלקן.