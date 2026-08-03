בשבועות הקרובים צפויה היועצת המשפטית לממשלה להכריע בשאלה האם יוגש כתב אישום נגד חבר הכנסת גלעד קריב, החשוד בהדלפת מידע חסוי מדיון מסווג של ועדת החוץ והביטחון. כך נמסר היום (יום ב') מגורמים משפטיים.

החשד נוגע לדיון שהתקיים ביום י"ג בסיוון תשפ"ג (יוני 2023), במהלכו מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו סקירה ביטחונית בפני חברי הוועדה. לפי החשד, פרטים מאותו דיון חסוי הועברו לאחר מכן לידי עיתונאי.

העניין הועבר להכרעת היועצת המשפטית לממשלה לאחר בדיקה שנערכה על ידי קצין בודק שמונה מטעם קצין הכנסת. במסגרת הבדיקה נחקרו עדים, נאספו ראיות, נבדקו הקלטות ממצלמות האבטחה במתחם הוועדה, ונאסף חומר רלוונטי נוסף.

ממצאי הבדיקה העלו כי קריב היה חבר הכנסת היחיד שעיין בפרוטוקול הדיון המסווג. עוד נמצא כי הוא עיין בו פעמיים, וסימן בעזרת מרקר קטעים מסוימים. על פי הבדיקה, אותם קטעים מסומנים הופיעו מאוחר יותר בפרסום עיתונאי.

מנהל הוועדה העיד במסגרת הבדיקה כי העותק שבו עיין חבר הכנסת היה העותק היחיד של הפרוטוקול. לדבריו, הפרוטוקול נמסר לידי חבר הכנסת כשהוא נקי מכל סימון.

בעקבות ממצאים אלו נחקר קריב באזהרה בחודש ניסן תשפ"ה (אפריל 2025) ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. מאז החקירה חלפה למעלה משנה, אך החלטה בדבר העמדתו לדין טרם התקבלה.

כעת, לפי הגורמים המשפטיים, ההחלטה בתיק צפויה להתקבל תוך שבועות ספורים. היועצת המשפטית לממשלה תידרש לבחון האם החומר שנאסף מצדיק העמדה לדין, או שיש לסגור את התיק ללא הגשת כתב אישום. יודגש כי בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וטרם נתקבלה הכרעה משפטית כלשהי.