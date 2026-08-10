- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:06

בלילה שבין יום ראשון לשני ערכו כוחות משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול מבצע אכיפה מתואם במרכז הארץ, שהסתיים במעצרם של 22 תושבי שטחים ששהו בישראל שלא כדין.

המבצע, שנועד לאתר ולסכל רשתות הסתרה של שוהים בלתי חוקיים, כלל פשיטות בשני מוקדים נפרדים והתבצע במסגרת המאבק השוטף של רשויות האכיפה בתופעה. הפעילות הראשונה התקיימה בדרום תל אביב, במרחב איילון. בעקבות מידע מודיעיני וצו חיפוש שהוצא על ידי בית המשפט, פשטו לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי תחנת תל אביב דרום על דירת מגורים ברחוב חנוך. במהלך החיפוש שנערך במקום אותרו 11 תושבי שטחים ששהו בדירה ללא היתר כדין. הכוחות פעלו במהירות כדי למנוע ניסיונות בריחה או התנגדות. במקביל התרחשה פעילות נוספת בעיר יבנה, שם פשטו לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי תחנת יבנה על מחסן השייך לרשת מזון מקומית. במקום התגלה מתחם מגורים ארעי שהוקם בתוך המחסן, כשהוא כולל שורות של מיטות קומותיים, ציוד אישי, כביסה, מקררים ומתקני אוורור - המעידים על שהייה ממושכת של קבוצת אנשים. התיעוד מהמקום מראה חלל גדול עם קירות צבועים ומיטות רבות, שהפך למעשה למתחם מגורים מאולתר מתחת לאף הרשויות.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:38

( צילום: דוברות המשטרה )

הכוחות שפשטו על המחסן תפסו את השוהים בהפתעה מוחלטת. חלקם נמצאו שוכבים על המיטות, ובהמשך הורדו כולם אל הרצפה. בתיעוד נראים החשודים יושבים בשורות על רצפת המחסן בעוד כוחות הביטחון מקיפים אותם, ולאחר מכן הם הובלו בזה אחר זה אל מחוץ למבנה, כשהם אזוקים, אל ניידות המשטרה שהמתינו בחוץ.

כל 22 החשודים שנעצרו בשתי הפעילויות הועברו לחקירה משטרתית, במטרה לברר מי סייע להם להגיע למקום, להתאכסן ולהיות מועסקים בניגוד לחוק.

במשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בחלק ממערכה רחבה ומתמשכת נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים. הנתונים מצביעים על כך שבמהלך השבוע החולף בלבד עצרו לוחמי משמר הגבול בגזרות השונות ברחבי הארץ לא פחות מ-462 שוהים בלתי חוקיים, לצד מעצרם של 71 חשודים נוספים בהסעה, הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים בניגוד לחוק.

במשטרה מבהירים כי הם ימשיכו בפעילות אכיפה נחושה ויזומה בכל רחבי הארץ כדי למגר את התופעה, לאתר את כל מי שמסכן את ביטחון הציבור ולהביא לדין כל גורם מסייע.