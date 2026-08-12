פרקליטות מחוז תל אביב הגישה אתמול (יום רביעי) כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב נגד אברהם חדי, תושב רמת גן בן 44. על פי כתב האישום, חדי ביצע סדרת מעשים חמורים שכללו השלכת לבנים לכיוון משרדי גופי תקשורת ומשרד המשפטים, איומים על עובדים וניסיון לסחוט עובדי תקשורת. הפרקליטות עותרת למעצרו של חדי עד לסיום ההליכים המשפטיים.

עורכת הדין רות ברקלי דאל מפרקליטות מחוז תל אביב, שהגישה את כתב האישום, מפרטת כי המעשים המיוחסים לחדי נבעו מהשקפותיו כלפי מערכת המשפט וכלפי כלי תקשורת מסוימים. לטענת התביעה, חדי פעל במטרה לגרום נזק לרכוש המשרדים, להטיל אימה על העובדים ולאיים עליהם.

בכתב האישום נטען כי חדי ניסה לסחוט באמצעות איומים עובדים של חדשות 12, במגמה לכפות עליהם להתנצל בפומבי על פרסומים שפורסמו בערוץ בנושא פרשת שדה תימן.

בסוף חודש יולי האחרון, כך עולה מכתב האישום, הניח חדי מכתב המכיל איומים מחוץ למשרדי חדשות 12. במכתב נכתבו איומים לפגוע בעובדי הערוץ, ולאחר מכן השליך שתי לבנים לעבר דלת הזכוכית בכניסה למשרדים.

כתב האישום מפרט כי מדובר בשרשרת של מעשים דומים. במהלך חודש יולי, בארבעה מקרים נוספים, השליך חדי לבנים לכיוון דלתות זכוכית של משרדי חדשות 12, עיתון "הארץ" ומשרד המשפטים. לפי הפרקליטות, מטרת המעשים הייתה להפחיד ולהטיל חרדה על העובדים במקומות אלו.

אירוע נוסף המיוחס לחדי התרחש בחודש נובמבר השנה. על פי הנטען בכתב האישום, ריסס חדי על קיר מול משרדי חדשות 13 כתובת גרפיטי מאיימת ובה הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום".

לאחר ביצוע המעשים, כך נטען, ניסה חדי להעלים ראיות ולטשטש את עקבותיו. על פי כתב האישום, הוא השליך לפח אשפה את הבגדים שלבש בעת ביצוע העבירות.

העבירות המיוחסות לחדי בכתב האישום כוללות: סחיטה באיומים, איום, גרימת נזק בכוונה זדון, השחתת מקרקעין ושיבוש הליכי משפט.

בבקשת המעצר שהוגשה במקביל לכתב האישום, ציינה הפרקליטות כי המעשים המיוחסים לנאשם מעידים על "הסלמה מהירה ומסוכנת" ומצדיקים את המשך מעצרו עד לסיום ההליכים המשפטיים.