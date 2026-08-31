- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49

פעולה משטרתית מתוכננת בצפון הארץ הסתיימה הלילה (בין ראשון לשני) בעצירת שני חשודים, לאחר מרדף דרמטי שכלל בריחה רגלית לתוך מטע זיתים חשוך. האירוע התרחש בסמוך לשעה 02:00 לפנות בוקר, כך נמסר היום מהמשטרה.

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג"ב ערכו פעילות יזומה למניעת פשיעה באזור כביש 70, כאשר הבחינו ברכב הנוסע באופן חשוד ומבצע תמרוני נהיגה מסוכנים. הרכב עקף בפראות והסתכן בנוסעי הדרך, מה שהוביל את הכוחות להתחיל במרדף. הניידות הפעילו סירנות וקראו לנהג לעצור, אך זה התעלם מההוראות, הגביר את מהירותו והמשיך בבריחה תוך זיגזוג בין הנתיבים. בשלב מסוים, הנהג סטה מהכביש הסלול אל שביל עפר שהוביל למטע זיתים סמוך. כאשר ראה החשוד שניידות נוספות סוגרות עליו, נטש את הרכב המותנע והחל בבריחה רגלית יחד עם נוסע שהיה לצידו, אל תוך החשיכה הסמיכה של המטע.

רגעי התפיסה. מבט מהאוויר - צילום: דוברות המשטרה רגעי התפיסה. מבט מהאוויר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:36

בשל תנאי החשיכה והשטח החקלאי הסבוך, נדרש שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. השוטרים הפעילו רחפן משטרתי בעל יכולות צילום תרמיות, יחד עם פצצת תאורה שהאירה את השטח. בתיעוד מהרחפן נראית נקודת החום של החשודים כשהם שוכבים על הקרקע ומנסים להסתתר בצמחייה. הרחפן הדריך את הלוחמים הרגליים ישירות אל מקום המחבוא, ותוך דקות ספורות אותרו השניים.

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השוטרים הסתערו על החשודים ששכבו מוסתרים בשיח, השתלטו עליהם, כבלו אותם באזיקים והקריאו להם את אזהרת המעצר כדין.

לאחר המעצר התבררה זהות המעורבים: הנהג הוא תושב לקיה כבן 21, והנוסע הוא שוהה בלתי חוקי כבן 26, תושב שכם, שנכנס לישראל ללא אישורים. השניים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. במשטרה מדגישים כי הפעילות נגד פורעי חוק ונגד מסיעי שוהים בלתי חוקיים תימשך במלוא העוצמה תוך שימוש בכל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשות הכוחות.