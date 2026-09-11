40 אקדחים ושני M-16: סיכול הברחת נשק ענקית בגבול

( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות הביטחון סיכלו בימים האחרונים ניסיון הברחה נרחב של כ-40 אמצעי לחימה דרך הגבול המזרחי. הפעילות המבצעית המשולבת הובילה למעצרם של שני חשודים, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, שברשותם נמצאו 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16.

הפעילות בוצעה במסגרת שיתוף פעולה בין מספר גופי ביטחון: שוטרי יחידת גבול ירדן של ימ"ר ש"י, לוחמי מתיל"ן מג"ב איו"ש, לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים ויחידת 'מרעול'. הכוחות פעלו במסגרת ההיערכות המוגברת לקראת ימי החג והמאבק המתמשך למניעת הברחות בגבול המזרחי. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות החלה לאחר שזוהו ממצאים המעידים על כוונה להבריח אמצעי לחימה באזור גבול ירדן. בעקבות קבלת המודיעין, הציבו הכוחות מארבים באזור תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיוחדים.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:02

המארב שהוצב הוביל לאיתור שני החשודים ולמעצרם. בעת המעצר נמצאו ברשותם 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16 שיועדו, לפי החשד, להברחה לשטחי מדינת ישראל.

שני החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, והנשקים שנתפסו הועברו לטיפול נוסף במסגרת החקירה.

הפעילות מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של כוחות הביטחון למנוע הברחת נשקים וחומרי לחימה דרך הגבול המזרחי, שעלולים להגיע לידי גורמי טרור ולשמש לפעילות פלילית וביטחונית. בשבועות האחרונים סוכלו מספר ניסיונות הברחה באזור הגבול המזרחי, כאשר הכוחות פועלים באופן התקפי במסגרת ההיערכות לקראת ימי החג.

גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות נמשכת ברציפות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ושיתוף פעולה הדוק בין יחידות המשטרה, מג"ב וצה"ל. המטרה המרכזית היא למנוע את הגעת אמצעי הלחימה לשטחי ישראל ולסכל את פעילות רשתות ההברחה הפועלות באזור.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )