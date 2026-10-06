חשוד נעצר בחיפה בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון, לאחר שחקירה משותפת של רשות המסים ולהב 433 חשפה פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. החשוד הובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בחיפה, שהאריך את מעצרו עד יום ראשון הקרוב.

על פי החשד, החשוד ניהל מסחר נרחב במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות מבלי לדווח על כך לרשות המסים, והשמיט הכנסות מדוחותיו האישיים במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו לרשויות, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר כדי להסתיר את פעילותו ואת הכספים שהתקבלו ממנה.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים בהם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה. לפי החשד, הרכב נרשם על שם אדם אחר במטרה להסתיר את נכסיו של החשוד.

המעצר מגיע בתקופה שבה רשויות המס ברחבי העולם מחמירות באכיפה כנגד פעילות במטבעות דיגיטליים שאינה מדווחת. בשנים האחרונות התגלו מקרים רבים של שימוש במטבעות קריפטוגרפיים לצורך עקיפת מס והלבנת הון, כאשר הרשויות משקיעות משאבים רבים בחשיפת פעילויות כאלה.

יצוין כי בשנת 2024 הוגש תזכיר חוק המגדיר מהו נכס דיגיטלי וקובע כי על רווחים המופקים ממנו יחול מס רווחי הון. עיגון ההגדרה בחקיקה נועד להעניק ודאות לעוסקים בפעילות בנכסים דיגיטליים ולאפשר לרשות המסים לאכוף את החוק בצורה יעילה יותר.

החקירה נמשכת, ורשות המסים ולהב 433 ממשיכים לבחון את מלוא היקף הפעילות ואת הנזק שנגרם למדינה כתוצאה מהשמטת ההכנסות. דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה הפיצו הודעה משותפת על המעצר.