מחשבי ועדת הבחירות בבניין הכנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

לקראת סגירת המועד להגשת עתירות לפסילת מועמדים ורשימות, הונחו על שולחן ועדת הבחירות המרכזית 11 בקשות לפסילה. על פי פרסום ראשון במערכת חדשות הבחירות, שתי הרשימות שספגו את מספר הבקשות הגבוה ביותר הן עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר והרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) בראשות מנסור עבאס.

העתירות נגד רע"מ הוגשו מטעם הליכוד, עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים", והן מבוססות על טענות לתמיכה במאבק מזוין ושלילת אופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מנגד, בקשות הפסילה נגד עוצמה יהודית הוגשו על ידי ארגון זולת ומפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, בטענה להמשכיות אידיאולוגיית "כך" ופגיעה בזכויות מיעוטים.

( צילום: דוברות )

בעתירה שהגישה מפלגת הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית נטען כי נציגי המפלגה "אינם עוסקים עוד בתיאוריה, אלא משתמשים בכוחם השלטוני והחסינות שניתנה לריסוק שלטון החוק, הפרת צווים שיפוטיים, אי הכרה בסמכות בג"ץ, פגיעה בביטחון המדינה והסתה לגזענות אלימה". העתירה מתייחסת למעשים והתבטאויות של שבעה ממועמדי הרשימה, ובהם תמיכה פומבית רחבה במי שהורשע ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה בעבירה שיסודה מניע גזעני. אליקים שטארק: הכירו את החסיד הצעיר שהסתתר מאחורי הקלעים דוד קליין | 09.09.26 38 רשימות לכנסת: מ'גן עדן' ועד 'הפיראטים' דוד קליין | 09.09.26 1 בתגובה להגשת העתירה, עוצמה יהודית הגישה בקשה נגדית לפסילת מפלגת הדמוקרטים. בן גביר מיהר להגיב: "אנטישמים". יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, דחה על הסף מספר בקשות אישיות נגד מועמדים - ביניהם בן גביר, עמיחי אליהו, טלי גוטליב ויאיר גולן - בשל היעדר חתימה של שליש מחברי הוועדה כנדרש בחוק.

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל )

הרכב מליאת ועדת הבחירות, שבו נהנית הקואליציה מרוב מובהק, צפוי לאשר את הפסילות נגד מפלגות האופוזיציה והערביות ולדחות את העתירות נגד מפלגות הימין. עם זאת, ההערכות בשטח ברורות: מאחר שפסילת מועמד או רשימה היא צעד חריג המנוגד לזכות היסוד להיבחר, הכתובת הסופית תהיה בית המשפט העליון.

בית המשפט העליון צפוי, כבכל מערכת בחירות, להפוך את ההחלטות ולאפשר לכלל הרשימות להתמודד - בדיוק כפי שהתרחש בתקדימי 2019 סביב מיכאל בן ארי, עופר כסיף ורע"מ-בל"ד. יצוין כי בית המשפט העליון קבע ליום רביעי הבא דיון בעתירת מפלגת הליכוד נגד החלטתו של השופט סולברג לאסור על העברת מידע בזמן אמת לגבי אחוזי וזהות המצביעים בקלפיות - החלטה שנתפסה כמכה קשה למפלגות החרדיות שהסתמכו עד כה במידה רבה על המידע הנגיש מתוך הקלפיות לצורך המרצת מצביעים.

נתניהו ובן גביר במליאה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

על רקע המתיחות הפוליטית, פרץ עימות בין הליכוד לעוצמה יהודית, לאחר שמפלגתו של בן גביר הכחישה בתוקף דיווחים על הרגעת יחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הליכוד הוציא הודעה בה נאמר: "נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי".

בעוצמה יהודית הגיבו להודעת הליכוד כעבור דקות ספורות: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה"מ - מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין".