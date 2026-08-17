בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

היום (שני) נפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות של מפלגת הליכוד, במה שמסתמן כאחד האירועים הפוליטיים המתוחים והסוערים ביותר במפלגת השלטון בשנים האחרונות. כ-140,000 מתפקדי התנועה יצאו להצביע ולהרכיב את רשימת המועמדים לכנסת ה-26, כאשר שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת מכהנים צפויים למצוא את עצמם מחוץ למשכן.

הקלפיות פתוחות החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה, ומעל 120 מועמדים מתחרים על מקומם ברשימה. מתוכם 34 חברי כנסת ושרים מכהנים נלחמים על הישרדותם הפוליטית, לאחר ש-3 ח"כים הודיעו על פרישה מהמרוץ. המשוואה הבלתי אפשרית: 34 מכהנים על 14 מקומות הנתונים מצביעים על תחרות קשה במיוחד: לפי הסקרים האחרונים, הליכוד נע בין 22 ל-24 מנדטים, לעומת 32 בכנסת הנוכחית. המשמעות הדרמטית היא שרק כ-14 עד 17 מקומות ברשימה נחשבים ל"ריאליים" עבור המתמודדים ברשימה הארצית. המחיר של הפוליטיקה: המשוריין של נתניהו לפני דילמה קשה דוד קליין | 13.08.26 הלחץ על המועמדים מתעצם בשל צמצום נרחב של המקומות הפנויים: ראש הממשלה בנימין נתניהו הלאים מספר שיא של 8 מקומות ברשימה המיועדים לשיריונים מטעמו, מקומות נוספים מובטחים לנציגי המחוזות ברחבי הארץ, ומשבצות ייעודיות שמורות לנשים, צעירים, עולים, מגזר לא-יהודי ואנשים עם מוגבלויות. מועמד המעוניין להתברג במקום ריאלי ברשימה הארצית זקוק ללפחות 20,000–25,000 קולות. הכוח החרדי: 7,000 מצביעים מאורגנים כ-7,000 מתפקדים חרדים בליכוד מהווים כוח מאורגן ומשמעותי המסוגל להכריע גורלות. התארגנויות נרחבות של חסידויות קרלין בהובלת יוסי רוזנבוים, גור, סערט ויז'ניץ, בעלזא, וכן קהילות חרדים מודרניים וחרדים מילואימניקים, יוצרות מכונת קולות משומנת.

חרדים בכניסה לקלפי ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

יו"ר ש"ס אריה דרעי הנחה גורמים בשטח לסייע למועמדים מסוימים בליכוד, בהם בועז ביסמוט, חנוך מילביצקי, אופיר כץ ואביחי בוארון. קואליציית שטח מפתיעה נרקמה סביב עו"ד אלישיב רבין, המתמודד במחוז 'דן תל אביב', המשלבת תמיכה מסיבית מצד פעילי מוסדות ישיבת 'כסא רחמים' לצד התגייסות של פעילי שטח בכירים מתנועת ש"ס.

ראש ישיבת כסא רחמים הגאון הרב צמח מאזוז פרסם מכתב תמיכה ב-16 מועמדים, כאשר מתפקדי הישיבה יבחרו את ה-12 המועדפים עליהם אישית. יצויין כי כסא רחמים הייתה הקהילה הראשונה שזיהתה את חשיבות הפריימריז עבור הציבור החרדי והיכולת בו לשמור על היהדות במדינת ישראל. עוד לפני שנים הכניסה הישיבה את השר קרעי לליכוד בהתפקדות המונית של בוגרי הישיבה וידידיה.

רבה של העיר אומן, הרב יעקב גאן, פרסם מכתב תמיכה בשרים וחברי כנסת שסייעו לעולים לציונו של רבי נחמן. במכתבו הוא מנה את השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין, תוך הדגשת עיקרון הכרת הטוב.

הדרך לפריימריז: סערה משפטית ופסיקות דרמטיות

הדרך לפריימריז היתה רצופה בדרמות משפטיות ועימותים פנימיים. גובש מתווה שהתיר לח"כים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות, ואושר במרכז הליכוד ברוב דחוק של 5 קולות. אולם אב בית הדין של הליכוד, מיכאל קליינר, קיבל את עתירת המועמדים החדשים וקבע כי ח"כים מכהנים חייבים להתמודד ברשימה הארצית בלבד כדי לשמור על השוויון.

בית המשפט המחוזי גיבה את ההחלטה, וערעור שהוגש לבג"ץ נמשך ברגע האחרון – מה שאישר סופית את קיום הפריימריז במועדם. היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, פנה בקריאת חירום לבית המשפט המחוזי בבקשה להקדים את הדיון, כשהוא מזהיר כי "כל יום נוסף שבו המחלוקת לא מיושבת, מגביר את הסיכון שחוסר הוודאות תהפוך לאנדרלמוסיה מזיקה".

נתניהו והמתיחות עם ברקת

ראש הממשלה הבהיר פומבית כי אינו מתערב ברשימה הארצית, אך בשטח מדווח על העדפות ברורות. שר הכלכלה ניר ברקת נתקל בכתף קרה בלשכת נתניהו וסורב לפגישה דחופה, על רקע דיווחים לפיהם בוחן נתניהו את החלשתו ברשימה. בלשכת ראש הממשלה השיבו לברקת כי "אין צורך" בפגישה.

הרקע לסירוב נעוץ במתיחות שנוצרה בעקבות טענות לפיהן ברקט היה מעורב בניסיון להדיח את נתניהו מראשות הממשלה בימים שלאחר טבח שמחת תורה. ברקט הכחיש בתוקף את הטענות הללו, אך נראה כי הוא נדרש להתמודד עם המצב המורכב הזה בעודו מנהל את קמפיין הבחירות שלו.

סקרים פנימיים שהוצגו לנתניהו הראו כי התברגות גבוהה של ח"כ טלי גוטליב עלולה לעלות למפלגה ב-2–3 מנדטים בבחירות הכלליות.

פרישות בולטות כללו את חברי הכנסת אליהו רביבו, שפרש במחאה על שיטת הבחירות והשריונים, משה (מושיקו) פסל וצגה מלקו.

איך מצביעים ומתי התוצאות?

כל מצביע מקבל שני טפסים: טופס ארצי לסימון של עד 12 מועמדים, וטופס מחוזי לסימון מועמד אחד בלבד מתוך מחוז המגורים. ההצבעה מתקיימת בכל קלפי ברחבי הארץ בהצגת תעודה מזהה.

תוצאות ראשוניות צפויות להתפרסם לקראת חצות הלילה. תוצאות סופיות יתפרסמו עד יום חמישי, וניתן יהיה להגיש ערעורים עד ליום שני הבא.