בבלי
לאחר האירועים הקשים בג'אלוד

נתניהו מגנה בחריפות: "קומץ הפורעים לא מייצג את המתיישבים"

ראש הממשלה הוציא הודעה חריפה בעקבות ההתפרעויות האלימות בשומרון • לא מייצגים את ציבור המתיישבים שומר החוק • קרא לאכיפה מלאה נגד הפורעים

הצתת רכבים בכפר ג'אלוד | ארכיון (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא הבוקר (יום שלישי) הודעה חריפה בעקבות האירועים האלימים שהתרחשו במהלך הלילה בשומרון. "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה ב שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

הדגיש בהודעתו: "קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביו"ש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם".

בהמשך הודעתו הוסיף ראש הממשלה: "אני מגבה את לוחמי צה"ל ומג"ב שפועלים לסיכול הטרור ושומרים על הביטחון וקורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

למעלה ממאה מתפרעים בכפר ג'אלוד

האירועים התרחשו במהלך הלילה בכפר ג'אלוד שבשומרון, כאשר למעלה ממאה ישראלים התפרעו בניסיון למנוע חזרתה של משפחה פלסטינית לביתה. המשפחה נטשה את ביתה לפני מספר חודשים בעקבות אירועי פשיעה לאומנית שאירעו כנגדה.

במסגרת המאבק נגד חזרת המשפחה, הציתו המתפרעים את הבית, חסמו צירי תנועה, הציתו צמיגים והשליכו אבנים לעבר כוחות הביטחון שהגיעו למקום. בנוסף לכך, הציתו המתפרעים רכבים ורכוש נוסף בכפר.

דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה"ל ומג"ב פעלו במהלך הלילה במרחב הכפר ג'אלוד שבחטיבת שומרון, לפיזור פורעים ישראלים ולהגנה על תושבי הכפר".

האלה והרעלות שנתפסו על ידי השוטרים (צילום: דוברות המשטרה)

על פי הודעת צה"ל, "ההתפרעות החלה בשעה שתואמה חזרה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה".

כתוצאה מהעימותים עם כוחות הביטחון, נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באורח קל, ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שניים מהמתפרעים נעצרו במקום.

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