ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון 'הארץ', העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות תחקיר שפורסם אתמול (שלישי) ולפיו קיבל התרעה מנשיא איחוד האמירויות לפני מתקפת הטבח בשמחת תורה. בהודעה חריפה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, נטען כי מדובר ב"עלילה שקרית שלא הייתה ולא נבראה".

ראש הממשלה דורש מהארץ במכתב התראה לפני תביעה: תמחקו את הכתבה, תפרסמו התנצלות - ותשלמו פיצוי של מיליון ש״ח.

על פי ההודעה הרשמית, "מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות". לשכת ראש הממשלה, משרד החוץ והמזכירות הצבאית בדקו את יומן השיחות של ראש הממשלה בתקופה זו, ולא מצאו לכך שום זכר.

בלשכת ראש הממשלה הבהירו כי השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכל השיחות הללו מתועדות. אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון לערוץ 12 שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה ניתנה אזהרה לראש הממשלה התבצעה באופן זה.

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אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה. בלשכת רה"מ הדגישו כי אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן.

בהודעה נטען כי אלדר שיקר גם כשאמר שמצרים הזהירה את ראש הממשלה על תקיפה אפשרית, טענה שהופרכה כבר בתחילת המלחמה. "כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור, כחלק מקמפיין הבחירות של השמאל, ויהיו עוד עלילות שקריות כאלה", נכתב בהודעה.

לשכת ראש הממשלה טענה כי העלילה נועדה להסיח את הדעת ממה שהציבור כבר מבין: "רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה. אם במקום לחשוש ממיסקלקולציה הם היו מנחים את צה"ל, השב"כ וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא".