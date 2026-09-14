לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (שני) באופן רשמי כי בנימין נתניהו ימריא בשבוע הבא לעצרת הכללית של האומות המאוחדות בניו יורק ויישא בה דברים. מדובר בביקור בזק, כאשר על פי לוח הזמנים המתוכנן ראש הממשלה צפוי לסיים את נאומו ופגישותיו המדיניות ולשוב ארצה לקראת חג הסוכות.

לוח הזמנים המתוכנן של הביקור המדיני:

יום רביעי, י"ב בתשרי (23/09): המראה לניו יורק.

יום חמישי, י"ג בתשרי (24/09): נאום ראש הממשלה באו"ם.

יום שישי, י"ד בתשרי - ערב חג הסוכות (25/09): נחיתה בחזרה בישראל לפני כניסת החג.

ההכרזה שמה קץ לחרושת שמועות ודיונים ערים שהתנהלו בשבועות האחרונים בישראל ובארצות הברית סביב עצם קיום הביקור. הרקע למתיחות נגע בין היתר להצהרותיו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שטען בעבר כי יפעל להביא למעצרו של נתניהו ברגע שינחת בתחומי העיר.

עם זאת, ממדאני חזר בו מאז מאיומים אלו לאחר שהתברר כי לרשויות העיר אין כל סמכות משפטית או יכולת אכיפה עצמאית בנושא. בתגובה רשמית שנמסרה מלשכת ראש הממשלה הובהר כי "בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא בית דין קנגורו שאין לו סמכות על אמריקאים או ישראלים".

מנאום הבכורה מול ערפאת ועד היום

הופעותיו של נתניהו על בימת העצרת הכללית הפכו לאורך השנים לאירוע תקשורתי ומדיני מרכזי. נאום הבכורה שלו נישא ב-25 בספטמבר 1998, בשלהי כהונתו הראשונה כראש ממשלה. מטרתו המרכזית הייתה לבלום מהלך חד-צדדי מצד יו"ר הרשות הפלסטינית דאז, יאסר ערפאת, שתכנן להכריז על הקמת מדינה פלסטינית מעל בימת האו"ם.

נתניהו ניצל את המעמד כדי להציב קו תקיף ולהזהיר את ערפאת ואת הקהילה הבינלאומית מההשלכות של צעדים חד-צדדיים. הנאום האחרון שלו, שנישא ב-26 בספטמבר 2025, התמקד באיום מצד ציר הרשע האיראני, תוך הצגת מפות של "הברכה" מול "הקללה" באזור.

רגע השיא נרשם כשפנה בעברית מעל הבימה ישירות אל החטופים המוחזקים ברצועת עזה והקריא את שמותיהם. כניסתו לאולם לוותה במחאה מתוקשרת, כאשר עשרות דיפלומטים ומשלחות ממדינות ערב והאסלאם נטשו את המליאה בהפגנתיות.

נתניהו, שכיהן בשנות ה-80 כשגריר ישראל באו"ם, תופס את בימת העצרת כזירה הסברתית ראשונה במעלה. נאומיו מתאפיינים בשימוש במוצגים פיזיים שנועדו לכבוש את כותרות העיתונים בעולם, כאשר הדוגמה הזכורה ביותר היא איור "הפצצה והקו האדום" מ-2012.

הגרעין האיראני ושלוחות הטרור של טהראן – חזבאללה, חמאס והחות'ים – עמדו בלבו של כמעט כל נאום שנשא. לא פעם פנה ישירות לאזרחי איראן תוך הפרדה ברורה בינם לבין המשטר. נאומיו מבוססים על ניגודים חדים, משפטים קצרים ומלוטשים וציטוטים מן התנ"ך ומההיסטוריה היהודית, תוך עימות חזיתי עם מוסדות האו"ם על מה שהוא מגדיר כצביעות מוסדית והטיה אוטומטית.