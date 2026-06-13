מאז החיבור של נפתלי בנט ויאיר לפיד למפלגת 'ביחד', מספר המנדטים שלהם בסקרים הולך ויורד משבוע לשבוע. כעת, על פי דיווח העיתונאי מיכאל שמש, חבר הכנסת לשעבר בנט מצא את האשמים בירידה - והם, לטענתו, ערוץ 12 וערוץ 14.

בשיחות סגורות, כך מדווח העיתונאי החרדי מיכאל שמש, מסר בנט טענה חריפה: "ערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי להריץ את איזנקוט". לדבריו, הליכוד מעוניין להציג את גדי איזנקוט כיריב המרכזי מול בנימין נתניהו, משום שאיזנקוט הוא "יריב נוח" - איש ימין שרק איש ימין יוכל להביא את השלטון, כך לפי הטענה.

בנט טען כי הקמפיין הנגטיבי של הליכוד בשבוע האחרון נגד איזנקוט קידם אותו באופן משמעותי, ומאשים גורמים בתקשורת בסיוע לכך. הטענות מגיעות על רקע המתיחות הגוברת בצמרת מפלגת 'ביחד', כאשר בכירים במטה הקמפיין מביעים דאגה עמוקה מהיחלשות המפלגה בסקרים.

יצוין כי בימים האחרונים פרסם הליכוד סרטונים נגד איזנקוט, בהם נטען כי ליו"ר 'ישר' אין ממשלה ללא איימן עודה, מנסור עבאס ואחמד טיבי. בתגובה, איזנקוט קרא לנתניהו: "מספיק עם סרטוני הסתה ולהתחבא. בוא לעימות פומבי".