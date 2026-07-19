נתניהו משווה את ממדאני לקארים חאן ומבהיר: יגיע לניו יורק

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, אשר איים להורות על מעצרו של ראש הממשלה לקראת הגעתו המתוכננת לניו יורק לקראת העצרת הכללית של האו"ם.

​בתגובה הרשמית שנמסרה מטעמו של ראש הממשלה הובהר כי "בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא בית דין קנגורו שאין לו סמכות על אמריקאים או ישראלים. צו המעצר המזויף שלו נגד ראש הממשלה נתניהו ניתן על ידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם, קרים חאן, כמה ימים לפני שהאשמות בפגיעה מינית נגדו הפכו לידועות לציבור. זו הייתה ניסיון ברור מצד חאן להסיט את תשומת הלב הציבורית ולחפש הגנה מפני ביקורת."

​בהמשך התגובה התייחס ראש הממשלה לניהול המערכה הצבאית ברצועת עזה וציין כי "תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, ישראל נקטה צעדים חסרי תקדים בזמן מלחמה כדי למזער נזק לאזרחים תוך התמודדות עם חמאס, ארגון טרור ג'נוסיידלי המשתמש בפלסטינים כמגנים אנושיים ומכוון בכוונה לאזרחים ישראלים תמימים."

​בסיום דבריו הפנה ראש הממשלה ביקורת ישירה נגד נבחר הציבור האמריקאי והוסיף כי "במקום לתמוך בהתנהגות הפלילית של חאן, מר ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק."

​נתניהו חתם את תגובתו החריפה נגד ראש העיר ניו יורק והצהיר כי "כמו קרים חאן, ממדני נראה מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית משגיונותיו ולהתקיף את מנהיג המדינה היהודית ואת הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון" תוך דחיית כל האיומים על הגעתו.