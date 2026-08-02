גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל מביעים תסכול ותדהמה לנוכח החלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבטל ברגע האחרון מתקפה מתוכננת באיראן. בכירים אלו מתארים את המצב כ"הליכה בחשכה" ומותחים ביקורת חריגה על אופן ההתנהלות.

על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון, יחד עם בכירים נוספים בדרג המדיני, נודעו על ביטול המתקפה דווקא מפרסום שפרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית. כך דיווח העיתונאי ירון אברהם.

במערכת הביטחון מזהירים כי דפוס התנהלות זה פוגע בכשירות המבצעית ושוחק את יכולות ההיערכות. גורם ביטחוני ציין, בשיחה שנחשפה על ידי העיתונאי איתי בלומנטל בכאן חדשות: "זו הפעם השנייה בתוך שבוע שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעשויה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא מבוטלת ברגע האחרון ללא הסבר".

הודעת הביטול הגיעה לאחר שבועות של הכנות מאומצות, במהלכן אלפי בעלי תפקידים בצה"ל ובמערכת הביטחון התכוננו בסוף השבוע להסלמה אזורית. גורם ישראלי הוסיף: "קשה להיערך ולתכנן תוכניות קדימה באופן רציני עם התנהלותו של הנשיא טראמפ".

עם פרסום ההודעה ברשת החברתית, נבדק בישראל תחילה אם מדובר בתרגיל הטעיה. רק כעבור כשעה הועברה הנחיה רשמית בערוצים המדיניים והצבאיים להורדת הכוננות והמתיחות.

בכירים בישראל הדגישו: "זה לא הוקוס פוקוס. ברגע שמורידים כוננות ודריכות לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא".

על פי הערכות בדרג המדיני, הנשיא עשוי לשנות את עמדתו בטווח הקצר, במיוחד לאור העובדה שאיראן לא הפגינה ריסון. אף שטראמפ נענה לדרישת מדינות המפרץ לפנות לערוץ דיפלומטי, מעריכים בישראל כי "בסוף, לא תהיה לו ברירה".