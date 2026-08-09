בישיבת הממשלה הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי מדינת ישראל דוחה את המסמך בן 15 הנקודות שהציגה מועצת השלום לעזה.

"לא תהיה כל נסיגה מעזה ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו", כך הבהיר ראש הממשלה בלשון נחרצת.

ההודעה באה בעקבות הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשבוע החולף, לפיה "מועצת השלום לעזה" השיגה הסכמה על פירוק חמאס ושאר הארגונים המזוינים ברצועת עזה מנשקם. טראמפ תיאר זאת כצעד חשוב לקראת שלום וביטחון, וציין כי השלמת תהליך הפירוז תאפשר נסיגה מדורגת של כוחות צה"ל מן הרצועה.

עיקרי התכנית כוללים הפסקת לחימה טרם המעבר לשלב הבא, כאשר חמאס והארגונים המזוינים יידרשו לפרק באופן הדרגתי את מערכות הנשק שברשותם - לרבות נשק כבד, מנהרות, מחסני תחמושת ומתקני ייצור. הנשק אמור להיאסף ולהישמר תחת השגחת ועדה פלסטינית ומנגנון בינלאומי. במקביל, האחריות האזרחית והביטחונית ברצועה אמורה לעבור לידי ועדה פלסטינית טכנוקרטית שתנהל את השירותים הציבוריים, לצד כוח ייצוב בינלאומי ומשטרה פלסטינית חדשה.

בהמשך אמורה להתבצע נסיגה מדורגת של כוחות צה"ל מהרצועה על פי לוח זמנים מוסכם, תוך איסור על המיליציות לנהל פעילות צבאית או להפגין כוח. חברי הארגונים המזוינים לא יהיו חלק ממנגנוני הביטחון החדשים.

אולם קיימת מחלוקת מהותית בנוגע לסדר ביצוע הצעדים: בעוד שחמאס דורש נסיגה ישראלית מהרצועה טרם פירוק הנשק, ישראל מתנה כל התקדמות ונסיגה בפירוז מלא של חמאס.