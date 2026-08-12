בית הדין של מפלגת הליכוד קבע היום (יום רביעי) כי השריון של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת תקף, ודחה את העתירות שהוגשו נגדו. ההכרעה מעניקה לשר כץ מקום מובטח ברשימה ומסיימת את המחלוקת שהתלקחה בימים האחרונים בתוך המפלגה השלטונית.

בית הדין קבע בפסק דינו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, המכהן כיו"ר התנועה, רשאי לבחור את השר כץ לאחד משמונת המקומות המשוריינים שאושרו לו על ידי מרכז הליכוד. עוד נקבע כי הבחירה יכולה להתבצע עוד בטרם התקיימו הבחירות המקדימות במפלגה, וכי "אין חובה להמתין לתוצאות הפריימריז".

דחיית טענות ניגוד העניינים

העותרים טענו כי קיים ניגוד עניינים חמור בכך שהשר כץ, המכהן כיו"ר ועדת החוקה של הליכוד, היה שותף לאישור מנגנון השריונים שממנו הוא עצמו אמור להפיק תועלת אישית. לטענתם, מדובר בפגם מהותי המצדיק ביטול השריון.

אולם בית הדין קבע ברוב דעות כי הטענות בדבר ניגוד עניינים ו"דיל" פסול לא הוכחו כדבעי. בפסק הדין צוין כי חלק ניכר מהטענות נשענו על שמועות ועל פרסומים עיתונאיים, ללא תשתית ראייתית מספקת מבחינה משפטית. "הראיות שהוצגו אינן מספיקות כדי לבסס את הטענות החמורות", נכתב בהחלטה.

חיזוק מיוחד מנשיא בית הדין

נשיא בית הדין, מיכאל קליינר, הוסיף בהחלטתו נימוק מיוחד לטובת השר כץ. קליינר כתב כי לדעתו "שיבוצו של שר מצליח וחבר כנסת בעל ניסיון שהוכיח נאמנותו למפלגה" עדיף על פני שיבוץ מועמד המגיע מחוץ לרשימה.

דברים אלו נתפסים כהכרה בתרומתו של השר כץ למפלגה ולממשלה לאורך השנים, ומהווים חיזוק משמעותי למעמדו הפוליטי. כעת, לאחר אישור השריון, השר כץ זוכה למקום מובטח ברשימה ללא צורך להתמודד בפריימריז מול מועמדים אחרים.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שהשר חיים כץ מקבל מקום מובטח ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ללא תלות בתוצאות הפריימריז ומבלי להידרש להתמודדות מול מועמדים אחרים.