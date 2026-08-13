השגריר האמריקני בישראל, מייק האקבי, פרסם הבוקר (יום ה') הודעה חריפה ביותר בעקבות אירועים בכפר קוסרה שבשומרון, שבמסגרתם השתלטו מתנחלים על ביתה של משפחה פלסטינית. בהתבטאות חריגה, השגריר כינה את המעורבים "טרוריסטים ישראלים".

בהודעה רשמית מסר האקבי כי "צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת". השגריר הוסיף כי "המעשים של אלו שעושים זאת לביתה של המשפחה הזו הם פליליים. כבר דאגנו לעדכן את וושינגטון במצב".

האקבי המשיך והטיח ביקורת נוקבת: "המעשים של אלו שביצעו את פעולת הטרור המחרידה הזו, שנועדה לאיים ולהטריד את המשפחה, הם דוחים. אין שום תירוץ להתנהגות בריונית שכזו".

דברי השגריר מגיעים על רקע גל תגובות חריפות בוושינגטון לאירועים בקוסרה. גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות מיידיות, כאשר יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו זעזוע מהמצור שהוטל על הכפר על ידי מתיישבים.

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על פי דיווחים מאמש, גורמים אמריקניים תהו בפומבי כיצד לא מנע צה"ל את הפגיעה בתושבים הפלסטיניים. "האם בישראל יש אנרכיה?" - שאלו גורמים בכירים, לפי הדיווחים, כאשר השאלות מגיעות דווקא מידידי ישראל בממשל ובקונגרס.

צה"ל הגיב בחומרה למצור על הכפר, והגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בהודעה רשמית ציין הצבא כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם.

חומרת המשבר הדיפלומטי בולטת במיוחד לאור זהותו של השגריר האקבי. האקבי נחשב לידיד גדול של ישראל ושל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובעבר התבטא בתמיכה מפורשת: "יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וצריך שכולם יבינו את זה. כל מי שרץ לנשיאות ארה"ב צריך לבקר כאן".

דבריו החריפים של האקבי, לרבות השימוש במונח "טרוריסטים ישראלים", מלמדים על הנזק המדיני שגורמת ההתנהלות בקוסרה למדינת ישראל בארצות הברית ובעולם - אפילו בקרב תומכיה הנאמנים ביותר.

האירועים בקוסרה התרחשו לאחר רצח שני ישראלים לפני כשלושה שבועות סמוך לכפר תל. במהלך השבוע חסמו מתנחלים דרכי גישה לכפר וניתקו תושבים ממים וחשמל, בפעולה שצה"ל הגדיר כפוגעת במרקם חייהם של תושבי הכפר.