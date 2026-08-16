( Chaim Goldberg/Flash90 )

ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קיים היום (יום ראשון) פגישה יוצאת דופן במצרים עם נציגים בכירים של ארגון הטרור חמאס. במהלך המפגש הפעיל קושנר לחץ משמעתי על אנשי הארגון ודרש מהם להתחיל ביישום מיידי של התחייבותם להתפרק מנשקם, כך על פי דיווח של ברק רביד בחדשות 12 המסתמך על גורמים המעורבים בתהליך.

לצד קושנר השתתפו בפגישה, כך על פי הדיווח, גורמים בינלאומיים בכירים נוספים, ביניהם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. שלושת הגורמים פועלים במשותף במסגרת המאמץ האמריקני להוביל הסדר מדיני וביטחוני חדש באזור, כחלק מתוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ. מדובר בפגישה חריגה ביותר, שהיא המפגש הישיר הראשון בין קושנר לבין הנהגת חמאס מאז חתימת ההסכם לסיום הלחימה ברצועת עזה בחודש אוקטובר האחרון. המהלך מתקיים על רקע מאמצים נמרצים של הבית הלבן ומועצת השלום של הנשיא טראמפ, המבקשים להביא את שני הצדדים – חמאס וישראל – לקראת השלב הבא של תוכנית השלום האמריקנית. התוכנית שהציג הנשיא טראמפ בחודש שעבר כוללת 20 סעיפים מפורטים לעיצוב מחדש של הרצועה. על פי המתווה, הושגה הסכמה עם חמאס על פירוקו המלא מנשק והעברת כל הסמכויות האזרחיות והביטחוניות ברצועת עזה לידי ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה. התוכנית כוללת גם אפשרות לנסיגה ישראלית מהשטח, דבר המציב את הדרג המדיני בירושלים בפני אתגרים מורכבים.

השליח המיוחד של טראמפ - קושנר ( צילום: פלאש 90 )

המערכת הפוליטית בישראל וממשלת נתניהו מגלות ספקנות רבה ביחס למציאותיות של התוכנית האמריקנית ולנכונותו של חמאס לעמוד בהתחייבויותיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנתון ללחץ פוליטי כבד מצד שותפיו לקואליציה ומצד יריביו כאחד, כבר הביע בפומבי את הסתייגויותיו מפרטי מתווה הפירוז.

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דברים אלו נאמרו למרות שיחות טלפון שקיים קושנר עם ראש הממשלה, שבהן התחייב נתניהו לתת הזדמנות למהלך ואף הבטיח לרסן את התקיפות הצבאיות ברצועה כדי לאפשר בחינה של התהליך. הרגישות סביב הנושא גבוהה במיוחד, בין היתר בשל התקרבות מועד הבחירות בישראל. כידוע, נתניהו נמצא במצב קשה בסקרים, והיחסים בינו לבין טראמפ עוברים תקופה מורכבת.

כעת ניצבות המערכות המדיניות לקראת המשך המגעים, כאשר קושנר, מלאדנוב ובלייר צפויים להגיע לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. בוושינגטון מבהירים כי המטרה היא להגיע להבנות ולתיאום מלא עם ישראל בנוגע ליישום השלבים הבאים בחודשים הקרובים.

גורמים אמריקניים בכירים ציינו כי האמריקנים אינם ממהרים וכי חשוב להם לוודא שכל צעד מבוצע בצורה מדוקדקת וזהירה, תוך אמונה שהתוכנית הנוכחית עדיפה על פני כל חלופה אחרת הקיימת כיום. יצוין כי קושנר פרסם לאחרונה הצהרה מפורטת על הסכמי אברהם, שבה רמז על אפשרות לפריצת דרך מדינית נוספת באזור.