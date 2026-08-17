מפלגת הליכוד הציבה ביום ראשון אולטימטום בפני חברת הכנסת נעמה לזימי: להסיר פרסום ערוך עד מחר בשעה 10:00 בבוקר, או שהמפלגה תגיש עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הליכוד, שלח מכתב התראה רשמי בו נטען כי לזימי לקחה שלט חוצות שפורסם על ידי המפלגה, ערכה אותו תוך שינוי התמונות והמסרים, והפיצה את הגרסה המשובשת ברשתות החברתיות ללא כל אישור.

השלט המקורי של הליכוד הציג ארבע דמויות: מוג'תבא חמינאי, זוהרן ממדאני, רג'פ טאיפ ארדואן ונעים קאסם, עם הכיתוב "הם רוצים שנתניהו יפסיד" מעל, והמסר "אל תתנו להם לנצח" מתחת, לצד שם המפלגה וסמלה.

לטענת המכתב, בגרסה שפרסמה לזימי הוחלפו הדמויות בראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א־רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, ובשלושה ממקורבי ראש הממשלה: יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין.

כמו כן, המסרים שונו להיפוכם: במקום "הם רוצים שנתניהו יפסיד" נכתב "הם רוצים שנתניהו ינצח", ובמקום "אל תתנו להם לנצח" הופיע "אל תתנו להם להפסיד". סמל הליכוד הוסר מהגרסה הערוכה.

לזימי צירפה לפרסום הערוך מסר אישי לראש הממשלה: "נתניהו, עדכנתי לגרסת הקמפיין הקטארי. חשבונית תוגש בעשרים 7/10".

הליכוד לא הסתפק בדרישה להסרת הפרסום. עורך הדין בומבך טען במכתבו כי מדובר ב"הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת הבחירות" של המפלגה, המבוססת על "שיבוש המסר של שלט החוצות", וכי מדובר בפגיעה ברורה וחד־משמעית בתעמולת הליכוד.

בנוסף, נטען כי הפרסום חסר את הגילוי הנדרש על פי חוק לגבי הגורם שעומד מאחוריו. לזימי נדרשה למחוק את הפרסום מכל אמצעי התקשורת שבשליטתה, כולל כל חשבונותיה ברשתות החברתיות, ולהציג אסמכתאות המוכיחות שההסרה אכן בוצעה.

בסיום המכתב הובהר כי אם הפרסום לא יוסר עד מחר בשעה 10:00 בבוקר, תגיש המפלגה עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לצו שימנע את המשך הפצת הפרסום.