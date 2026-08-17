לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש (יום ב') הודעה רשמית בשפה האנגלית, לאחר פגישה ממושכת בת ארבע שעות עם שליח הנשיא האמריקאי ג'ארד קושנר, נציגי מועצת השלום וגורמים בינלאומיים נוספים. על פי ההודעה, הוסכם על הקמת שני צוותי עבודה נפרדים: האחד יפעל לפירוק ופירוז הנשק ברצועת עזה, והשני יטפל בשיקום תשתיות התברואה והמים.

בנוסח ההודעה שפורסם באנגלית נאמר: "רה"מ ומועצת השלום קיימו דיונים מעמיקים ובונים. הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו בעזה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל".

בתדריך שנמסר לכתבים בישראל על ידי גורם מדיני בכיר, הובהר כי במהלך הפגישה הושגה הסכמה עקרונית שלפיה לא יתבצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו. הצעד הראשון בתהליך הפירוז, כך נמסר, יהיה מסירת כלל הנשק להשמדה תחת פיקוחו של הגנרל ג'פריס, כאשר התהליך יכלול פירוק של נשק כבד וקל כאחד.

עוד הובהר בתדריך כי ראש הממשלה נתניהו הדגיש בפגישה שישראל לא תסטה מעמדותיה ולא תוותר על חופש הפעולה הביטחוני, לרבות סיכול מחבלים. כמו כן סוכם על הצורך בפעולות סניטציה ברצועה למניעת התפשטות מגפות.

אתר 'ווינט' דיווח כי במהלך הפגישה עם נציגי מועצת השלום והשליח האמריקאי, דרש ראש הממשלה שהצעד הראשון במסגרת שיקום הרצועה יהיה מסירת נשקו של חמאס להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי, הגנרל ג'ספר ג'פרס, תחת פיקוח אמריקאי. כך על פי גורם ישראלי בכיר.

גורם במועצת השלום התייחס לפגישה ואמר כי "ישראל הציגה באופן מקצועי את הדאגות והחששות הביטחוניים שלה. המועצה מתחשבת בכך מאוד. כולם מסכימים על המטרה הסופית לפירוק מלא של החמאס מנשקו ושלטונו, פירוז מלא של עזה ורק אחר כך נסיגה ישראלית מלאה. אפשר להגיד שהכיוון בפגישה היה חיובי ויש רצון הדדי לתת לזה הזדמנות".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, התייחס אף הוא לפגישה ואמר: "אני מברך את ראש הממשלה על עמידתו בתוקף על פירוק ופירוז אמיתיים של חמאס ושל עזה, גם מול לחצים בינלאומיים. אבל זו עדיין מחצית הדרך. מטרת המלחמה המרכזית היתה ועודנה השמדה מוחלטת של חמאס, צבאית אזרחית ושלטונית. וזה לא יקרה בלי כיבוש ושליטה ישראלית מלאה בעזה, התיישבות ישראלית בה ורדיפה וסיכול ראשי חמאס ופעיליו בכל מקום בעולם. המטרה הזו לא מתיישבת עם ניהול מו"מ מול ראשי חמאס, שלא אמורים להיות בחיים בכלל. זה שורש הטעות של תכנית 15 הנקודות ואת זה עלינו להבהיר לידידינו בממשל האמריקאי".