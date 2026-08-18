במהלך הלילה התקיים בצטדיון בלומפילד ביפו ספירת הקולות של הפריימריז בליכוד, שתוצאותיו יקבעו את סדר הרשימה לכנסת הבאה. לאחר ספירת כ-80% מהקולות, מתגלה תמונה בלתי צפויה: השר אלי כהן עולה למקום הראשון, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במקום השני, והשר יריב לוין במקום השלישי.

התוצאות המלאות צפויות להתפרסם במהלך הבוקר, אך כבר כעת ניתן לראות את המאבק על המקומות הריאליים. בשל השריונים שהעניק ראש הממשלה נתניהו, המקום הריאלי האחרון ברשימה הארצית הוא המקום ה-15, שכן לאחריו נכנסים נציגי המחוזות. על פי רוב הסקרים, הליכוד צפוי לזכות בכ-23 מנדטים.

במקום הרביעי נבחרה השרה מירי רגב, שהיא האישה הראשונה ברשימה. אחריה במקום החמישי יו"ר הקואליציה אופיר כץ. במקום השישי השר יואב קיש, במקום השביעי השר מיקי זוהר, ובמקום השמיני ח"כ אלמוג כהן, המתמודד לראשונה בפריימריז של הליכוד.

העשירייה הראשונה נסגרת עם השר דודי אמסלם במקום התשיעי והשר עמיחי שיקלי במקום העשירי. את העשירייה השנייה פותח ח"כ משה סעדה במקום ה-11.

ח"כ טלי גוטליב נדחקה למקום ה-12

בין ההפתעות הבולטות: ח"כ טלי גוטליב נמצאת רק במקום ה-12, בעוד שבסקרים שפורסמו לפני הפריימריז היא הובילה במקום הראשון. מקורות בליכוד מעריכים כי ראש הממשלה נתניהו פעל בשקט להורדתה לעשירייה השנייה, מחשש שמיקומה בראש הרשימה עלול לפגוע בכוחו של הליכוד.

השר שלמה קרעי נמצא במקום ה-13, וח"כ דוד ביטן – שנגדו נאבק ראש הממשלה – במקום ה-14. במקום ה-15, שהפך למקום ספק ריאלי, נמצא ח"כ בועז ביסמוט. השר ניר ברקת ירד למקום ה-16; גם נגדו ניהלו בלשכת ראש הממשלה מאבק, בשל טענות לניסיון להוביל פושט נגד נתניהו.

מי בסכנה ומי צפוי להיפרד מהכנסת

בין מי שנמצאים כעת בספק להיכנס לכנסת הבאה: ח"כ בועז ביסמוט והשרה גילה גמליאל. השרים שצפויים להיפרד מהכנסת הבאה כוללים את השר אבי דיכטר, השרה עידית סילמן והשרה מאי גולן. כך גם חברי הכנסת חנוך מילביצקי, קטי שטרית, אביחי בוארון וניסים ואטורי.

יצוין כי במהלך יום ההצבעה התעוררו טענות חמורות בנוגע לרשימת בעלי זכות ההצבעה. גורמים בליכוד טענו כי מתפקדים שחידשו את תשלום דמי החבר כחודש לפני הפריימריז גילו במקרים מסוימים שאינם רשומים כבעלי זכות הצבעה, נושא שעשוי להשפיע על התוצאות הסופיות.

התוצאות הסופיות והמדויקות צפויות להתפרסם במהלך שעות הבוקר, לאחר השלמת ספירת כל הקולות והטיפול בערעורים אפשריים. עד אז נמשך המתח בקרב המועמדים הנמצאים בספק ובקרב אלה שנאבקים על המקומות הריאליים האחרונים ברשימה.