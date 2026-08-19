השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הוציא היום (יום רביעי) החלטה המורה לנפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", להסיר מסרטון הבחירות שפרסם קטעים מסוימים. ההחלטה מתייחסת לחלקים בסרטון שבהם מוצגים חיילי צה"ל במהלך פעילות מבצעית, וכן תותח של צה"ל.

בסרטון עצמו התייחס בנט לנושא השירות הצבאי, וטען כי חיילים נלחמים תקופות ממושכות, בעוד ציבור החרדים אינו משרת בצבא. במהלך הצגת הדברים הללו שולבו ברקע תמונות של החיילים ושל התותח הצבאי.

הליכוד הגיש תלונה לוועדת הבחירות, בטענה כי מדובר בשימוש בלתי חוקי בנכסי צה"ל ובנכסי ציבור במסגרת תעמולה בחירתית.

השופט סולברג קיבל את העתירה באשר לקטעים הספציפיים הללו, וקבע כי הם מכילים נכסים השייכים לצה"ל ויוצרים חיבור ישיר בין פעילות הצבא לבין המסרים הפוליטיים שמעביר בנט בסרטון שלו.

בהחלטה נכתב כי אין לראות בחומרים אלה חומרים שוליים או משניים בסרטון, שכן הצילומים מופיעים בדיוק במקביל לדברי בנט על החיילים הנלחמים ועל הציבור החרדי שאינו משרת. על כן קבע יו"ר ועדת הבחירות כי הוכח שימוש בנכסי ציבור בהקשר של תעמולת בחירות.

עם זאת, למרות קבלת טענת הליכוד, סולברג לא הורה על הסרת הסרטון כולו מהאוויר. לדבריו, השימוש בנכסי צה"ל מצומצם למספר קטעים שנועדו להמחשה ויזואלית, ולפיכך די במחיקתם בלבד.

בעקבות ההחלטה, בנט יצטרך לערוך את הסרטון ולהסיר ממנו את התיעוד של החיילים בפעילות המבצעית ואת צילום התותח. שאר חלקי הסרטון, כולל המסר שהציג בנט בנושא השירות הצבאי, יוכלו להישאר ולהמשיך להיות מפורסמים.

מדובר בהצלחה של הליכוד בעימות מול בנט בוועדת הבחירות, אם כי בהחלטה ממוקדת שאינה מונעת ממנו להמשיך ולהשתמש בסרטון לאחר שיוסרו ממנו החומרים הצבאיים.