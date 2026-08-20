בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

סקר חדש של 'המדד' שפורסם אמש בחדשות 13 מצביע על המשך התחזקותה של מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט, המגיעה כעת ל-26 מנדטים - שלושה מנדטים נוספים לעומת הסקר הקודם. גם מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת עלייה, ומגיעה ל-23 מנדטים - שני מנדטים נוספים. הנתונים מצביעים על כך שהפער בין שתי המפלגות המובילות נותר משמעותי, כאשר איזנקוט ממשיך להוביל. הסקר מתפרסם בעקבות הפריימריז שהתקיימו השבוע בליכוד, בהם נקבעה רשימת המועמדים לכנסת.

במפלגות נוספות נרשמו שינויים: 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מציגה סימני התאוששות ועולה במנדט אחד ל-13 מנדטים, לאחר תקופה של ירידה עקבית. 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן נותרת יציבה עם 11 מנדטים, ואילו 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן יורדת במנדט אחד ל-9 מנדטים. בציבור החרדי, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות מלאה עם 8 מנדטים. מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת ללא שינוי עם 7 מנדטים.

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בגזרה הימנית, 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים. במגזר הערבי, רע"ם בראשות מנסור עבאס וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה על פי הסקר: 'בית ציוני-המילואימניקים' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, 'מפלגת האחדות' בראשות גלעד ארדן, בל"ד ו'כחול לבן' בראשות בני גנץ.

בחלוקה לפי גושים, קואליציית נתניהו הנוכחית מונה 51 מנדטים בלבד - הרחק מה-61 הנדרשים להקמת ממשלה. גוש המתנגדים לנתניהו מגיע ל-59 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.